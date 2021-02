Anna Mucha pozuje cała nago! Tym razem pokazała dużo za dużo?

Anna Mucha po raz kolejny wywołała rumieńce na twarzach internautów i choć to nie pierwsze zdjęcie, na którym gwiazda dumnie prezentuje swoje kobiece wdzięki, musimy przyznać, że chyba nigdy jeszcze nie pokazała aż tyle. Na ten widok fani nie byli w stanie powstrzymać się od komentarzy. Uwagę wielu przykuł szczególnie jeden szczegół i tym razem, piana w wannie wcale nie zostawiła miejsca dla wyobraźni.

Anna Mucha kompletnie nago! Pokazała za dużo?

Musimy przyznać, że Anna Mucha jest mistrzynią w przyciąganiu uwagi. Teatry w końcu się otworzyły, a aktorka wraca do gry! Jak więc zachęcić swoich fanów, by zasiedli na widowi? Jak mówi jedna ze znanych nam dobrze reguł, nic nie sprzedaje się tak dobrze jak seks, a kolejne spektakle gwiazda postanowiła zapowiedzieć gorącym zdjęciem z wanny.

Trzeba się zacząć szykować, skoro człowiek wraca do grania - podsumowała.

Anna Mucha z czerwonymi ustami, ubrana jedynie w biały turban na głowie, nie mogła zostać niezauważona. Zaledwie w kilka godzin gwiazda zebrała kilkanaście tysięcy lajków i całkiem pokaźną liczbę komentarzy. Czy aktorka pokazała o wiele więcej, niż planowała? Ci najbardziej spostrzegawczy internauci dostrzegli część ciała, którą do tej pory Anna Mucha skrzętnie zakrywała na swoich odważnych zdjęciach...

- Czy tam widać kawałek sutka? - Pięknie wyglądasz. Czerwone usta. Obłęd. Coś więcej widać pod lewą ręką. - Muszka sutka ci widać

Choć w komentarzach nie zabrakło fali zachwytów i komplementów, niektórzy pozwolili sobie na opinię, które można odebrać za conajmniej wulgarne...

Cóż, jak widać Anna Mucha takimi komentarzami wcale się nie przejmuje, co udowodniła już nie raz. Musimy przyznać, że najnowszym zdjęciem przeszła samą siebie, a zmysłowe ujęcie jest naprawdę bardzo sexy! Myślicie, że zachęciła tym swoim fanów do odwiedzenia teatrów?

Tak odważnego zdjęcia Anna Mucha jeszcze nie pokazała! Co na to fani? Niektóre komentarze pozostawiają wiele do życzenia.

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka eksponuje swoje kobiece wdzięki. Anna Mucha uchodzi za prawdziwą piękność i seksbombę!