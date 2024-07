Witaminy A i E to eliksir młodości. W połączeniu mają znacznie silniejsze działanie. Utrzymują odpowiednie nawilżenie skóry i spowalniają powstawanie zmarszczek. Witaminy A i E są rozpuszczalne w tłuszczach.

Witaminy A i E ulegają degradacji pod wpływem światła i tlenu, ale są odporne na wysokie temperatury. Narażenie produktów spożywczych i kosmetyków na działanie tych czynników może doprowadzić do utraty około 70% ich właściwości.

Dzienne zapotrzebowanie na witaminy A i E osób dorosłych

Zapotrzebowanie na witaminy u osób dorosłych uzależnione jest od płci. Dobowa dawka witamin: A i E powinna wynosić:

u kobiet: około 800 µg witaminy A i około 10 mg witaminy E – wartości te wzrastają u kobiet w ciąży i kobiet karmiących, odpowiednio o 400 µg więcej witaminy A oraz o 2 mg więcej witaminy E.

u mężczyzn: około 1000 µg witaminy A i około 10 mg witaminy E.

Witaminy A i E to bardzo silne antyoksydanty. Oznacza to, że włączenie do diety bogatych w nie produktów spowolni degenerację komórek, czyli zahamuje proces starzenia, zmiany nowotworowe oraz schorzenia sercowo-naczyniowe.

Wpływ witaminy A na organizm

Witamina A jest niezbędna do:

prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku,

utrzymania optymalnego nawilżenia, jędrności, elastyczności i regeneracji skóry,

właściwego wzrostu kości , paznokci i włosów,

, paznokci i włosów, utrzymania równowagi hormonalnej w organizmie,

ochrony skóry przed promieniowaniem UV,

prawidłowej pracy układu immunologicznego.

Niedobór witaminy A objawia się przede wszystkim suchą skóra, zwiększoną łamliwością paznokci i wypadaniem włosów. Może spowodować również wzmożoną podatność na infekcje, kurzą ślepotę (ograniczenie widzenia w ciemności) oraz zaburzenia czynności wątroby, zmiany skórne (wypryski, łuszczenie się), suchość i pieczenie oczu.

Źródła witaminy A

Witamina A o nazwie retinol jest obecna w produktach pochodzenia zwierzęcego. Pod postacią prowitaminy: beta-karoten znajdziemy ją w roślinach.

Ilościowa zawartość witaminy A w wybranych produktach na 100 g:

tran – 18 000 µg,

wątroba wołowa – 14 400 µg,

marchewka – 1 650 µg,

natka pietruszki – 990 µg

masło – 800 µg,

żółtko jaja – 770 µg.

szpinak – 700 µg,

papryka czerwona – 528 µg,

ser żółty pełnotłusty – 521 µg,

dynia – 472 µg,

cykoria – 264 µg,

morele – 254 µg,

sałata – 144 µg,

pomidor – 123 µg,

śmietana 12% tłuszczu – 100 µg,

mleko 3,5% tłuszczu – 40 µg.

Witamina A ulega znacznej degradacji pod wpływem światła i tlenu. Dlatego, by ograniczyć jej straty, posiłki należy przyrządzać (najlepiej gotując – pieczenie i smażenie powoduje jej większe ubytki) pod przykryciem. Masło, oleje, śmietanę lub mleko trzeba chronić przez światłem i powietrzem, dlatego najlepiej przechowywać je w ciemnych i szczelnych pojemnikach.

Lepszą przyswajalność witaminy A z pożywienia uzyskuje się, gdy zostanie połączona z witaminami z grupy B, witaminą D i E, cynkiem, wapniem oraz fosforem.

Działanie witaminy E

Witamina E pełni następujące zadania:

utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry,

bierze udział w transporcie substancji odżywczych w komórkach,

hamuje rozpad erytrocytów (czerwonych krwinek),

przyspiesza gojenie się ran i regenerację naskórka,

i regenerację naskórka, uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi,

reguluje przemianę materii,

wzmacnia system immunologiczny.

Ponadto witamina E nazywana jest witaminą płodności, ponieważ poprawia liczebność i ruchliwość plemników oraz wzmaga popęd seksualny, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Niedobór witaminy E objawia się przesuszeniem skóry, pogorszeniem gojenia się ran, problemami z koncentracją, rozdrażnieniem i niedokrwistością.

Źródła witaminy E

Witamina E jest najlepiej przyswajana, gdy wraz z nią dostarczane są produkty bogate w witaminy A i C, witaminy z grupy B oraz pierwiastki, takie jak: selen, fosfor i mangan.

Ilościowa zawartość witaminy E w wybranych produktach na 100 g:

olej z zarodków pszennych – 149 mg,

olej słonecznikowy – 47 mg,

orzechy laskowe – 39 mg,

pestki słonecznika – 28 mg,

olej rzepakowy – 27 mg,

pestki dyni – 26 mg,

pistacje – 5,2 mg,

natka pietruszki – 3,16 mg,

morele suszone – 3 mg,

sezam – 2,5 mg,

fistaszki – 2 mg,

płatki owsiane – 2 mg,

szpinak – 2 mg.

Oprócz włączenia do diety produktów bogatych w witaminy A i E, by cieszyć się dobrym zdrowiem i urodą, należy również unikać wysoko przetworzonej żywności, tłustych i smażonych potraw oraz dużych ilości soli i cukru. Ważne jest przyjmowanie ok 3 litów płynów dziennie i regularna aktywność fizyczna.