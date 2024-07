Wegetarianizm zakłada niejedzenie mięsa oraz ryb. Doskonałą przekąską dla wegetarian są smażone nuggetsy z panierowanego selera, którym rybnego posmaku nadają suszone nori. Do zrobienia chrupiących placków potrzebne są całoroczne warzywa korzeniowe.

Do wegetariańskich dań dodaje się podobne przyprawy, jak do potraw mięsnych i rybnych. Są to np. algi, garam masala, curry czy mieszanka przypraw do kebaba bądź gyrosa.

Wegetariański przepis na warzywne placki

Placki ze startych warzyw korzeniowych można przyrządzać cały rok i podawać jako przekąskę na gorąco i na zimno. Jedzone z surówką i sosem grzybowym to wspaniały bezmięsny obiad.

Składniki (na 5 porcji placków):

8 średnich ziemniaków,

1 nieduży seler,

2 marchewki,

1 pietruszka,

1 szklanka mąki,

pół łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu,

pół łyżeczki słodkiej papryki wędzonej w proszku ,

, pół łyżeczki suszonego rozmarynu,

pół łyżeczki garam masala,

szczypta soli,

odrobina pieprzu cytrynowego,

olej roślinny do smażenia.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Obierz warzywa.

Wyszoruj je.

Zetrzyj je na tarce na grubych oczkach.

W dużej misce połącz i dokładnie wymieszaj starte warzywa z mąką oraz przyprawami .

. Rozgrzej na patelni kilka łyżek oleju.

Nakładaj masę warzywną łyżką na patelnię i smaż po kilka minut z każdej strony, ostrożnie obracając łopatką.

Placki serwuj z domowym keczupem lub sosem śmietanowo-ziołowym.

Smacznego!

Przepis na „rybne” selerowe nuggetsy

Smażone kawałki ugotowanego selera w panierce smakują podobnie jak ryba. Przed podaniem można je dodatkowo oprószyć sezamem bądź czarnuszką.

Składniki na nuggetsy (na 5 porcji):

półtora średniego selera,

3 łyżki suszonych płatków nori,

3 liście laurowe,

1 łyżeczka soli himalajskiej,

1 zmiażdżony ząbek czosnku,

3 ziarna ziela angielskiego,

1 łyżeczka sosu sojowego,

pół łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu,

kilka łyżek oleju roślinnego do smażenia.

Składniki na panierkę:

1 łyżka suszonych płatków nori,

3 łyżki mąki,

5 łyżek wody,

kilka łyżek bułki tartej lub pokruszonych płatków kukurydzianych ,

, 1 łyżka sosu sojowego.

Czas przygotowania: 35 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zalej 4 łyżki suszonych płatków nori wodą w szklance (według instrukcji na opakowaniu) i zostaw na 5 minut do napęcznienia.

Obierz selery i wyszoruj.

Pokrój je w kwadraty o centymetrowej grubości.

Zalej selery wodą w garnku tak, aby je przykryła.

Dokładnie odcedź nori (nie wylewaj wody).

Dodaj 3 łyżki płatków nori z wodą, w której się moczyły, liście laurowe, sól himalajską, czosnek, ziele angielskie, sos sojowy, pieprz.

Gotuj około 20 minut do miękkości selera.

Odcedź i ostudź selera.

Wymieszaj starannie w miseczce 1 łyżkę odcedzonych nori, mąkę, wodę, sos sojowy.

Wysyp na płaski talerz bułkę tartą lub płatki kukurydziane.

Maczaj kawałki selera w półpłynnej mieszance na bazie mąki, a następnie obtaczaj je w bułce tartej.

na bazie mąki, a następnie obtaczaj je w bułce tartej. Smaż na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor.

Odsącz nadmiar tłuszczu na ręczniku papierowym.

Podawaj z dipem z pieczonej papryki lub sosem czosnkowym na jogurcie naturalnym.

Smacznego!

