Na początku lutego Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal podczas ceremonii rozdania nagród Grammy. Australijska modelka zrzuciła z siebie futro, pod którym miała wyłącznie całkowicie prześwitującą sukienkę. Tego wieczoru nie założyła bielizny. Wkrótce raper zaczął publikować dziwne oraz obraźliwe treści za pośrednictwem mediów społecznościowych. Muzyk chciał zwrócić na siebie uwagę także podczas Super Bowl, zaczepiając Taylor Swift i Kendricka Lamara. Wreszcie West miał stracić dostęp do swojego konta na platformie X po interwencji Elona Muska. Jakby tego było mało, gwiazdor wprowadził do swojego sklepu koszulki ze swastyką. Pod jego adresem pojawiły się nie tylko oskarżenia o antysemityzm. Celebryta został pozwany przez swoją byłą pracownicę. Później w dodatku prasa poinformowała, że West i Censori rozwodzą się. Teraz rzecznik pary zabrał głos ws. doniesień o ich rozstaniu.

Kanye West i Bianca Censori nie rozwodzą się. Rzecznik dementuje plotki

Gdy już i tak trudno było się połapać w tym, co wyprawia amerykański raper, zagraniczne redakcje poinformowały, że Kanye West i Bianca Censori się rozwodzą. Według znanych mediów jak TMZ, Page Six czy MailOnline australijska modelka rzekomo ma dość kontrowersyjnych zachowań męża, który zdążył już obrazić chyba wszystkich. Serwisy przekazywały, że to, co zaczęło się od Grammy, wymknęło się spod kontroli.

Wreszcie głos zabrał rzecznik Kanye Westa i jego żony. Agent po raz pierwszy wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Komunikat prasowy pojawił się na łamach portalu The Hollywood Reporter. Milo Yiannopoulos zdementował plotki i wyśmiał tabloidy. Dodał, że małżeństwo przygotowuje się do walentynek.

Ye i Bianca są w Los Angeles, gdzie zamierzają wspólnie spędzić walentynki – przekazał rzeczecznik.

Ogłoszenia dotyczące ich życia prywatnego będą pochodzić bezpośrednio od nich, a nie z niepotwierdzonych plotek w prasie brukowej. To piąty, czy szósty raz, gdy prasa błędnie donosi, że Ye i Bianca się rozstają? Straciłem rachubę – dodał Yiannopoulos.

Kanye West i Bianca Censori wywołali skandal na Grammy 2025

Na 67. ceremonii rozdania nagród Grammy, która odbyła się 2 lutego 2025 roku w Los Angeles, Kanye West i jego żona, Bianca Censori, wywołali ogromny skandal swoim kontrowersyjnym zachowaniem na czerwonym dywanie. Censori pojawiła się w przezroczystej sukni, która w pełni odsłaniała jej ciało, co wywołało szok i oburzenie wśród obecnych.

Świadkowie relacjonowali, że tuż przed wejściem na czerwony dywan para miała ostrą wymianę zdań. Kanye nalegał, aby Bianca zdjęła płaszcz, pod którym miała kontrowersyjną kreację, mimo jej widocznego dyskomfortu. Ostatecznie Censori uległa namowom męża i zaprezentowała się w odważnej stylizacji przed fotoreporterami.

Po krótkim pobycie na ceremonii, West i Censori opuścili wydarzenie. Początkowo pojawiły się doniesienia, że para została wyproszona przez ochronę za pojawienie się bez zaproszenia, jednak źródła bliskie organizatorom zaprzeczyły tym informacjom, twierdząc, że para opuściła imprezę dobrowolnie.

Kontrowersje wokół ich wystąpienia nie zakończyły się na tym incydencie. W kolejnych dniach Kanye West opublikował w mediach społecznościowych serię antysemickich wpisów, w których m.in. chwalił Adolfa Hitlera i wyrażał dominację nad swoją żoną. Te działania spotkały się z powszechnym potępieniem i mogły przyczynić się do kryzysu w ich małżeństwie.

Kim jest Kanye West?

Kanye West to amerykański raper, producent muzyczny, projektant mody i przedsiębiorca. Urodził się 8 czerwca 1977 roku w Atlancie, ale dorastał w Chicago. Jest jednym z najbardziej wpływowych artystów współczesnej muzyki, znanym z eksperymentowania z różnymi gatunkami oraz kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowań. Zadebiutował w 2004 roku albumem „The College Dropout”, który odniósł ogromny sukces. Jego kolejne albumy, takie jak „Late Registration”, „Graduation”, „808s & Heartbreak”, „My Beautiful Dark Twisted Fantasy” czy „Donda”, ugruntowały jego pozycję w branży.

Kanye West i Bianca Censori to jedna z najbardziej kontrowersyjnych par w show-biznesie. Ich związek budzi ogromne zainteresowanie mediów, głównie ze względu na ekscentryczne zachowanie rapera i odważny wizerunek Bianki. Od początku relacji pojawiały się spekulacje na temat ich małżeństwa, wpływu Westa na Censori oraz licznych skandali, w które byli zamieszani.

Bianca Censori to australijska architektka, która od kilku lat współpracuje z marką Yeezy, należącą do Kanye Westa. Studiowała architekturę na University of Melbourne, a w 2020 roku dołączyła do zespołu Yeezy jako projektantka. Jej życie prywatne było raczej nieznane, dopóki nie zaczęła pojawiać się publicznie u boku Westa. Po rozwodzie z Kim Kardashian w listopadzie 2022 roku Kanye West zaskoczył wszystkich informacją o nowym małżeństwie. W styczniu 2023 roku raper i Censori pobrali się w prywatnej ceremonii. Początkowo spekulowano, że ślub miał charakter nieformalny, ponieważ w dokumentach nie było żadnych informacji o legalnym zawarciu związku. Dopiero później potwierdzono, że West i Censori faktycznie są małżeństwem.

