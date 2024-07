Sekretem domowego bulionu warzywnego są polskie warzywa korzeniowe: marchewka, seler, pietruszka oraz aromatyczne liście laurowe i ziarna pieprzu oraz ziela angielskiego. Esencjonalny bulion warzywny mrozi się po ostudzeniu w woreczkach do lodu.

Reklama

Złocisty kolor nadaje bulionowi warzywnemu dodatek odrobiny kurkumy. Przed podaniem zupy dzieciom można wyłowić z miseczek ziele angielskie, liście laurowe oraz ziarna czarnego pieprzu.

Jak zrobić bulion warzywny bez kostki

Do przygotowania domowego bulionu warzywnego nie potrzeba gotowych kostek rosołowych. Warzywa korzeniowe, przyprawy i świeże zioła to podstawa pysznej zupy dla całej rodziny.

Zobacz także

Składniki (na 4 duże porcje – około 1 litr):

3 marchewki,

1 pietruszka,

pół selera,

pół pora,

2 duże cebule,

1 pomidor,

4 pieczarki,

pół bulwy kopru włoskiego,

świeże zioła, np. po 3 gałązki rozmarynu, lubczyku i tymianku,

1 pęczek natki pietruszki,

3 łyżki oleju roślinnego,

4 ziarna ziela angielskiego,

3 liście laurowe,

9 ziaren czarnego pieprzu,

2 łyżki sosu sojowego,

szczypta soli,

250 gramów makaronu nitki.

Czas przygotowania: 2,5-3 godziny

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wyszoruj warzywa.

Obierz cebulę.

Pokrój wszystkie warzywa na duże kawałki.

Wlej do dużego garnka 2 litry zimnej wody.

Włóż do niego warzywa i przyprawy (oprócz natki pietruszki).

Posól zawartość garnka.

Postaw go na średnim gazie, a gdy zacznie wrzeć, zmniejsz ogień na minimalny.

Oddziel natkę pietruszki od łodyżek.

Wrzuć do garnka łodyżki natki pietruszki.

Gotuj bulion warzywny pod przykryciem około 2-2,5 godziny.

około 2-2,5 godziny. Pod koniec gotowania zupy ugotuj makaron nitki według instrukcji na opakowaniu.

Przełóż porcje ciepłego makaronu do miseczek na zupę.

Zalej je gorącym bulionem i podawaj posypane dużą ilością posiekanej natki pietruszki z solą i pieprzem do samodzielnego doprawienia.

Przed podaniem bulionu możesz go odcedzić do garnka przez sitko, a ugotowane warzywa (bez przypraw) zmiksować na puree, podstawę aromatycznego sosu do drugiego dania.

Smacznego!

Bulion warzywny do zamrożenia – domowe kostki bulionowe

Im wolniej domowy bulion się gotuje, tym bardziej jest esencjonalny. Jeśli jednak nie ma czasu na kilkugodzinne przygotowywanie aromatycznej zupy, można sięgnąć po samodzielnie zrobione wcześniej i zamrożone kostki bulionowe. Po ugotowaniu bulionu usuwa się z niego warzywa i ostrożnie przecedza się go przez czystą gazę do dużego garnka. Następnie za pomocą lejka przelewa się ostudzoną zupę do woreczków na kostki do lodu. Po ich zawiązaniu układa się je poziomo w zamrażalniku.

Kostek bulionowych nie rozmraża się przed użyciem. Do garnka zupy o objętości około 1,5 litra wystarczą 3-4 sztuki. Wspaniale wzbogacą smak pomidorówki, zupy cebulowej oraz wegańskiej grochówki. Można je również wykorzystać do zrobienia sosu do makaronu lub kaszy albo ugotować z ich dodatkiem ryż.

Reklama