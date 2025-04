Anna i Robert Lewandowscy blisko trzy lata temu przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii. Para zadomowiła się już w nowym miejscu, a trenerka otworzyła tam nawet własne studio sportowe. Teraz żona jednego z najpopularniejszych piłkarzy na świecie udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała, jak przeprowadzka do Barcelony zmieniła jej życie. Anna Lewandowska zaskoczyła wyznaniem o swoim małżeństwie.

Anna i Robert Lewandowscy przez dwanaście lat mieszkali w Monachium, ale prawie trzy lata temu w ich życiu doszło do prawdziwej rewolucji. Piłkarz podpisał kontrakt z klubem FC Barcelona i razem z żoną i córkami przeprowadził się do Hiszpanii. Anna Lewandowska z dumą pokazywała nowy dom, a po jakimś czasie okazało się, że świetnie się odnalazła w nowym miejscu. To właśnie w Hiszpanii trenerka odkryła swoją nową pasję - pokochała bachatę, czyli sensualny taniec. Niedawno Anna Lewandowska otworzyła również własne studio sportowe w Barcelonie.

Od przeprowadzki do Barcelony wkrótce miną trzy lata, a teraz Anna Lewandowska w wywiadzie dla ''Elle" szczerze odpowiedziała na pytanie, co zmieniło życie w Barcelonie.

Dodało mi odwagi. Jesteśmy z Robertem różni. On jest skupiony na jednym celu, ja na stu mniejszych. On jest introwertykiem, a ja ekstrawertyczką. On lubi być w domu, a ja kocham ludzi, cieszy mnie plaża, życie nad morzem. I właśnie tu, w Barcelonie, znaleźliśmy balans - wszystkie te różnice między nami da się pogodzić, nikt nie musi rezygnować z tego, co dla niego ważne.

wyznała Anna Lewandowska.