Mimo zakończenia 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" Maciej Zakościelny i Sara Janicka wciąż utrzymują ze sobą kontakt. Tym razem okazuje się, że pojawią się razem na profesjonalnym turnieju tańca organizowanym przez szkołę tańca Stefano Terrazzino!

Sara Janicka i Maciej Zakościelny ponownie zatańczą razem

Program "Taniec z Gwiazdami" łączy ludzi, czego dowodem jest znajomość Michała Danilczuka z Maffashion czy przyjaźń między Vanessą Aleksander a Michałem Bartkiewiczem. W ubiegłej edycji show pojawił się również Maciej Zakościelny, któremu partnerowała Sara Janicka. Para doszła aż do finału, zajmując trzecie miejsce. Mimo że nie wygrali Kryształowej Kuli - otrzymali coś cenniejszego, czyli swoją relację! Widzowie od razu wyłapali, że Maciej i Sara bardzo się lubią, a ich choreografie były często intymne, tajemnicze i z głębszym przekazem. Ich ostatni taniec do dziś wywołuje wśród fanów dreszcze i wprawia w zachwyt, ponieważ było to wręcz teatralne widowisko! Mimo że ich edycja dobiegła końca, to ich przyjaźń trwa po dziś dzień, a już niebawem ponownie połączą siły i stworzą wielkie show.

Na Instagramie zarówno Maćka, jak i Sary pojawiła się informacja, że podczas turnieju tańca organizowanego przez szkołę tańca Stefano Terrazzino pokaz Zakościelnego i Janickiej będzie niespodzianką dla zgromadzonej widowni. Wszyscy zapewne mają nadzieję, że Sara i Maciej ponownie przygotują coś przejmującego i spektakularnego, tak jak miało to miejsce podczas finału "Tańca z Gwiazdami"! Wydarzenie będzie miało miejsce 1. lutego w Warszawie.

Maciej Zakościelny spotyka się z Julią Wieniawą?

Podczas programu "Taniec z Gwiazdami" media rozpisywały się o rzekomym romansie między Zakościelnym a Janicką, jednak szybko okazało się, że Sara jest w szczęśliwym małżeństwie, a Maciej jest jedynie jej przyjacielem z programu. Niedawno, fotoreporterzy przyłapali Macieja Zakościelnego i dużo młodszą Julię Wieniawę na wspólnym spacerze. Portal Świat Gwiazd dowiedział się, że para spędziła tego wieczoru kilka godzin w swoim towarzystwie i choć zdjęcia zrobione przez paparazzi niczego nie zwiastują to fani nie mają wątpliwości, że Julia i Maciej doskonale się dogadują.

Spędzili ze sobą kilka godzin, długo dyskutując przy barze, a później przy stoliku. (...) Widać, że było między nimi flow, wymienili się kilkoma czułymi gestami, w pewnym momencie się przytulili. Wyszli ze środka jako ostatni goście. W tempie błyskawicy wsiedli razem do taksówki, trzymając się za ręce - doniósł portal ŚG.

