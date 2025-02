Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w świecie tańca. Ona – aktorka znana z roli Bożenki w "Klanie" i utytułowana tancerka, on – choreograf i instruktor tańca. Choć ich relacja dobiegła końca, wciąż budzi zainteresowanie. Teraz Pela opublikował tajemnicze wpisy po niemiecku, tuż po filozoficznym cytacie Kaczorowskiej. Przypadek?

Reklama

"Afera liścikowa" i filozoficzna odpowiedź Kaczorowskiej

Odkąd Marianna Schreiber opublikowała na Instagramie tajemnicze liściki, sugerując, że zdobyła prywatną korespondencję z planu programu "Królowa przetrwania", w mediach społecznościowych natychmiast zawrzało, a internauci zaczęli spekulować, kogo mogły dotyczyć te wiadomości. Schreiber nie poprzestała na ogólnikach i postanowiła ujawnić treść wiadomości, które – według jej sugestii – mogły wskazywać na romans jednej z uczestniczek. Wśród licznych spekulacji zaczęło pojawiać się nazwisko Agnieszki Kaczorowskiej, która brała udział w programie.

W obliczu medialnej burzy związanej z "aferą liścikową" Agnieszka Kaczorowska postanowiła zabrać głos w dość nietypowy sposób. Zamiast bezpośrednich komentarzy, opublikowała na Instagramie filozoficzny cytat z książki "Białe jabłka" Jonathana Carrolla, który nawiązuje do słów Fryderyka Nietzschego.

Nietzsche powiedział, że czasem dochodzimy do momentu, w którym robi się tak źle, że można uczynić tylko jedno z dwojga - śmiać się albo oszaleć. Dzisiaj trzecią możliwością jest taniec - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Maciej Pela drwi z Kaczorowskiej?

Nie trzeba było długo czekać na reakcję. Maciej Pela, były partner Agnieszki Kaczorowskiej, opublikował na swoim Instagramie serię wpisów, które szybko wzbudziły spekulacje. Jego relacje pojawiły się krótko po tym, jak tancerka zamieściła filozoficzny cytat nawiązujący do niemieckiego filozofa Nietzschego, co nie umknęło uwadze internautów. Pela zaczął publikować treści... wyłącznie po niemiecku, co wielu odebrało jako subtelną drwinę. Najpierw udostępnił zdjęcie z podpisem "Sonntag", oznaczające niedzielę.

Nie pytajcie czemu po niemiecku - dopisał tancerz, dodając emotikon wyrażający rozbawienie.

Następnie kontynuował ten motyw w kolejnych postach, co wywołało jeszcze większe spekulacje. Czy to rzeczywiście przytyk w stronę Kaczorowskiej, czy jedynie niewinny żart?

Historia miłości Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w szkole tańca, gdzie połączyła ich wspólna pasja. Ich relacja rozwijała się dynamicznie, co doprowadziło do zaręczyn, a następnie ślubu w 2018 roku. Ich miłość szybko zaowocowała również powiększeniem rodziny. W 2019 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, Emilia, a w 2021 roku do rodziny dołączyła druga córka, Gabriela. Para chętnie dzieliła się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, pokazując radości i wyzwania rodzicielstwa oraz wspólne projekty zawodowe.

Na początku października 2024 roku pojawiły się spekulacje o ich rozstaniu. Agnieszka Kaczorowska potwierdziła te doniesienia podczas występu w programie "Kuba Wojewódzki", gdzie przyznała, że podjęcie decyzji o rozstaniu było dla niej niezwykle trudne. Maciej Pela szybko odniósł się do jej wypowiedzi, wyrażając zaskoczenie i smutek z powodu zakończenia ich związku. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" przyznał, że nie był przygotowany na rozstanie i czuł się rozbity. Podkreślił, że chciałby poznać prawdziwy powód decyzji Agnieszki, którego, jak twierdzi, nigdy nie usłyszał.

Zobacz także:

Reklama