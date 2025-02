Izabela Macudzińska pokazała, jak wyglądają jej włosy, kiedy nie ma na sobie niemalże metrowych doczepów. Chociaż ciągle zarzucają jej, że nakłada tony filtrów i nie ma nic wspólnego ze zwyczajnością, "Królowa życia" nie ma problemu by pokazać się w swojej naturalnej wersji. Hejterzy mogą się nieźle zdziwić.

Izabela Macudzińska zdobyła popularność i miłość fanów dzięki udziałowi w "Królowych życia" i "Diabelnie boskich", gdzie towarzyszyli jej ukochany mąż Patryk Borowiak oraz jedyna córka Eliza. Izabela Macudzińska stała się nie tylko gwiazdą TTV ale dla wielu także ikoną stylu. Nie boi się mówić o swoich metamorfozach, a jej styl bycia nierzadko budzi też kontrowersje.

Izabela Macudzińska musi mierzyć się z komentarzami na temat swojego wyglądu, czy tego jakie zdjęcia decyduje się publikować w sieci. Wyrazisty wygląd jednak jest tym, z czym czuje się najlepiej. Niedawno jednak zaskoczyła fanów i pokazała, jak wyglądają jej naturalne włosy, które zazwyczaj skrywa między doczepianymi lub perukami, których w swoim życiu miała już setki. Naturalne włosy Izabeli Macudzińskiej są krótkie, ale jak podkreśla "gęste" i w dobrej kondycji.

Izabela Macudzińska, znana z programu "Królowe życia", przeszła znaczącą metamorfozę na przestrzeni ostatnich lat. Celebrytka otwarcie mówi o korzystaniu z medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej, co przyczyniło się do jej obecnego wyglądu. Macudzińska przyznała się do dwóch korekt nosa oraz powiększenia biustu. Dodatkowo poddała się zabiegowi wycięcia powiek oraz liftingu policzków. Regularnie korzysta z zabiegów upiększających, takich jak powiększanie ust czy modelowanie brwi. Znana jest z częstych zmian fryzur, eksperymentując z różnymi kolorami i długościami włosów. Często korzysta z doczepianych pasm oraz peruk. W ostatnich latach Izabela Macudziska zrzuciła około 17 kilogramów, co osiągnęła dzięki odpowiedniej diecie i regularnym ćwiczeniom.

Macudzińska prowadzi luksusowy tryb życia, co często prezentuje na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jej metamorfoza jest wynikiem zarówno zabiegów estetycznych, jak i zdrowego stylu życia, co podkreśla w swoich wypowiedziach.

Eliza Macudzińska, córka Izabeli Macudzińskiej z programu "Królowe życia", początkowo unikała popularności. Dziś dynamicznie rozwija swoją karierę w mediach społecznościowych, idąc w ślady matki. Urodzona 5 maja 2008 roku, już w wieku 16 lat zdecydowała się na samodzielność, opuszczając rodzinny dom, aby zamieszkać w Warszawie i skupić się na działalności influencerskiej. Eliza jest członkinią grupy Teenz, zrzeszającej młodych twórców internetowych. Wspólnie z innymi influencerami tworzy treści na platformie YouTube, a także uczestniczy w nagraniach teledysków. Marzy o karierze muzycznej. Jej profil na Instagramie obserwuje prawie 400 tysięcy osób. W 2024 roku Eliza zadebiutowała jako piosenkarka, publikując teledysk do utworu "Nasz czas" na platformie YouTube. Jej działalność muzyczna spotkała się z dużym zainteresowaniem, a młoda artystka planuje dalszy rozwój w tej dziedzinie. W życiu prywatnym Eliza związana jest z Marcelem Gawrońskim, znanym w sieci jako "Gawronek". Rodzice wspierają córkę w miłosnych wyborach i życzą jej tak wielkiej miłości, jaką darzą siebie wzajemnie.

Mimo młodego wieku, Eliza Macudzińska konsekwentnie buduje swoją markę w świecie mediów społecznościowych, czerpiąc inspirację z doświadczeń swojej matki i dostosowując je do własnych aspiracji oraz potrzeb współczesnej młodzieży. Izabela Macudzińska z dumą obserwuje karierę córki:

To mnie zawsze bolało, że ona była niepewna, jak ona wygląda, co ludzie pomyślą. My jej zawsze tłumaczyliśmy: Elizka, nie ważne, co ludzie pomyślą, najważniejsze, żebyś Ty się dobrze czuła sama ze sobą, żebyś była pewna, że jesteś dobrym człowiekiem, nikt nie ma prawa Ci mówić, jak Ty masz żyć, bo tak podchodzę po prostu do życia

- mówiła w rozmowie z Party.pl.