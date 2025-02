Agnieszka Kaczorowska niespodziewanie znalazła się w centrum medialnej burzy po tym, jak publicznie wyraziła wsparcie dla Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarz opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do zarzutów byłej żony, a Kaczorowska postanowiła publicznie stanąć po jego stronie. Jej gest nie przeszedł bez echa – wywołał silne reakcje ze strony Marianny Schreiber oraz Pauliny Smaszcz. Obie kobiety w ostrych słowach skomentowały sytuację na swoich profilach w mediach społecznościowych. Paulina Smaszcz, która od dawna otwarcie mówi o swoim konflikcie z Maciejem Kurzajewskim, nie kryła oburzenia wsparciem udzielonym przez Kaczorowską. Z kolei Marianna Schreiber postanowiła pójść o krok dalej i ujawniła tajemnicze notatki z planu "Królowej przetrwania", a także pokusiła się o wymowne "pozdrowienia".

Marianna Schreiber, w środę 5 lutego, wywołała burzę w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie udostępniła zdjęcia odręcznych listów i dała do zrozumienia, że rzekomo wymieniały je pomiędzy sobą Agnieszka Kaczorowska oraz Eliza Trybała. W notatkach pojawiają się sugestie dotyczące relacji jednej z nich z osobą pracującą na planie, a także "oskarżenia", że "jedna z dziewczyn na planie programu namawiała drugą do zdrady męża".

Jak to jest, że jedna z dziewczyn namawia drugą do zdrady męża? To te zasady, o których krzyczała do mnie w 2. odcinku? A przyklaskiwanie facetowi, który zdradzał swoją żonę, to też pochwalanie takich rzeczy? To jest ta solidarność kobieca? Czym Paulina sobie zasłużyła na takie traktowanie? A czym zasłużyli sobie widzowie na to, żeby być dzień w dzień okłamywani pięknym obrazkiem rodzinnej sielanki, gdy w dżungli się robi to, co się robi?

- grzmiała Schreiber.