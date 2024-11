Konkurs Piosenki Eurowizji Junior cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów - zwłaszcza wśród młodej publiczności. Tym razem w konkursie udział weźmie 17 państw, w tym również Polska! Naszym tegorocznym reprezentantem został Dominik Arim, który już w najbliższy weekend w hali Caja Mágica w Madrycie wykona utwór "All Together". Zobaczcie, jak można wesprzeć naszego młodego wokalistę podczas Eurowizji Junior 2024!

Eurowizja Junior 2024. Kiedy i gdzie oglądać?

Konkurs Piosenki Eurowizji Junior bardzo dobrze kojarzy się polskim widzom, ponieważ Polska ma na swoim koncie ogromne sukcesy. Wszystko zaczęło się od zwycięstwa Roksany Węgiel w 2018 roku. To właśnie wtedy zainteresowanie konkursem znacznie wzrosło. Co więcej, rok później to znowu Polska wygrała Eurowizję Junior! W 2019 roku zwycięstwo wyśpiewała nam Viki Gabor, która na scenie w Gliwicach wykonała utwór "Superhero". To jednak nie był koniec wielkich sukcesów Polski w tym konkursie, bowiem w 2021 Sara James wyśpiewała nam drugie miejsce.

Jak widać, wielkich osiągnięć na Eurowizji Junior mamy sporo - czy w tym roku dopiszemy kolejne? Przypomnijmy, że w tym roku nasz kraj reprezentuje Dominik Arim, zwycięzca programu „Szansa na sukces – Eurowizja Junior”. Wcześniej młody piosenkarz dał się również poznać w programie "The Voice Kids", w którym dotarł aż do półfinału. Teraz przed utalentowanym młodym artystą jeden z najważniejszych występów w życiu, czyli finał Eurowizji Junior 2024, w którym zaśpiewa utwór "All Together".

Piosenka, którą zaśpiewa Dominik, została stworzona przez Aldonę Dąbrowską i Sławomira Sokołowskiego. Autorzy utworu "All Together" mają na swoim koncie mnóstwo sukcesów, między innymi to właśnie oni stworzyli piosenkę „Color Of Your Life”, z którą Michał Szpak podbił Eurowizję 2016 (zajął trzecie miejsce w głosowaniu publiczności i ósme w klasyfikacji ogólnej).

Przed fanami Eurowizji Junior wielkie emocje - kiedy zatem będziemy je przeżywać? Transmisja finału 22. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior rozpocznie się w niedzielę, 16 listopada o godz. 18:00 w TVP2, TVP Polonia i za darmo w TVP VOD. Tego nie można przegapić!

Eurowizja Junior 2024. Jak głosować na Polskę?

Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o tym, jak możemy wesprzeć naszego reprezentanta podczas 22. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Jak co roku obędzie się głosowanie online, w którym będzie można głosować na swoich ulubieńców. Głosowanie rozpocznie się w piątek, 15 listopada o godzinie 21:00, czyli dzień przed finałem konkursu. Głosy będzie można oddawać na stronie jesc.tv. Fani będą mogli zagłosować na trzech wykonawców, w tym także na reprezentanta swojego kraju.

Głosowanie zostanie wstrzymane wraz ze startem finału, czyli 16 listopada o godzinie 18:00. Następnie po wszystkich występach finalistów głosowanie znów zostanie przywrócone i przez 15 minut będzie jeszcze można oddać głosy na swoich faworytów. O tym, kto wygra Eurowizję Junior 2024, zdecydują w połowie właśnie głosy widzów oraz profesjonalnego jury.

Trzymamy kciuki za Dominika Arima i już nie możemy się doczekać jego występu!

