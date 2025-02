Jacek Jelonek i jego ukochany Oliwer Kubiak udzielili wywiadu dla Glamour.pl i wyjawili, kiedy i gdzie zamierzają wziąć ślub. Od momentu ich spektakularnych zaręczyn fani czekali na tę informację z niecierpliwością. Teraz wszystko stało się jasne!

To tam odbędzie się ślub Jacka Jelonka i Oliwera Kubiaka

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak wzięli udział w formacie "Double Trouble" dla Glamour.pl. Bardzo szybko otworzyli się na temat ślubu i wyjawili, że odbędzie się on jeszcze w tym roku! Jacek i Oliwer wyjawili, że ceremonia będzie miała miejsce w gorącej Hiszpanii - tam, gdzie był kręcony program "Prince Charming", w którym się poznali.

Wiemy, że będzie prawdopodobnie we wrześniu albo na początku października. Miał być lipiec, ale będzie za gorąco - zdradzili.

Co ciekawe, Jacek Jelonek dodał rolkę na Instagram, a jej opis rozbawił fanów do łez.

Nadrabianie zaległości w pracy + planowanie ślubu = sport ekstremalny! Z jednej strony zaległe maile i deadliny, z drugiej – wybór, czy powiedzieć sobie TAK we Włoszech, Hiszpanii czy Portugalii. Wasze wiadomości z polecajkami? Bezcenna skarbnica wiedzy! DZIĘ-KU-JE-MY! Moje Google wygląda teraz jak u agenta turystycznego na sterydach Trzymajcie kciuki, bo na razie balansujemy między 'muszę to dokończyć' a 'czy wynająć zamek czy plażę?'

Dodatkowo, wiadomo już, że Jelonek i Kubiak w sprawie pierwszego tańca zgłoszą się do Michała Danilczuka, który partnerował Jackowi w 13. edycji programu "Taniec z Gwiazdami"!

Powrót do wspomnień z "Prince Charming"

Jacek i Oliwer poznali się w programie "Prince Charming" i po zakończeniu show musieli przez pewien czas ukrywać swoją relację przed opinią publiczną, aby nie zdradzić wyników show przed jego emisją. Jacek i Oliwer wrócili myślami do tych czasów i okazało się, że ich pierwsze randki obywały się w maskach i kapturach!

Siedzieliśmy w kapturach i maskach, żeby nikt nas nie poznał

Na szczęście teraz nie muszą niczego ukrywać i są z fanami bardzo szczerzy. Codziennie pokazują na Instagramie swoje życie prywatne.

Historia miłości Jacka Jelonka i Oliwera Kubiaka

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak to para, która zdobyła sympatię wielu Polaków dzięki swojemu udziałowi w programie "Prince Charming". Ich historia miłosna rozpoczęła się w 2021 roku na planie tego reality show, gdzie Jacek pełnił rolę tytułowego księcia poszukującego partnera. Spośród uczestników to właśnie Oliwer zdobył jego serce, co zaowocowało związkiem trwającym do dziś. Mimo tych trudności, ich uczucie rozwijało się, a oni sami zdecydowali się na wspólne życie w Warszawie. Wkrótce po zakończeniu emisji "Prince Charming", Oliwer przeprowadził się z Trójmiasta do stolicy, aby być bliżej Jacka.

W 2024 roku para ogłosiła swoje zaręczyny, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem fanów, a teraz są w trakcie planowania ślubu. Obecnie Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak są aktywni w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się fragmentami swojego życia oraz angażują się w działania na rzecz społeczności LGBTQ+. Ich historia jest inspiracją dla wielu osób, pokazując, że miłość może pokonać wiele przeszkód.

Fani już nie mogą się doczekać kadrów z ich ślubu i wesela! To będzie na pewno bardzo wzruszający czas.

