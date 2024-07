Jako pierwsi informowaliśmy, że kościelny ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja odbędzie się już pod koniec sierpnia. Teraz mamy dla Was nowe szczegóły tego wydarzenia. Okazuje się, że 19-letnia wokalistka i jej partner zaprosili już gości na swoje wesele, ale Ci do końca nie będą wiedzieli, gdzie się odbędzie. A wszystko po to, by przechytrzyć paparazzich i ciekawskich. Sprawdźcie, o co chodzi!

Kiedy i gdzie ślub Roxie Węgiel? Nad wszystkim czuwa Izabela Janachowska

Roksana Węgiel i Kevin Mglej po tym jak wzięli cichy ślub cywilny, zaczęli intensywne przygotowania do ceremonii w kościele. Już kilka miesięcy temu Party.pl poinformowało, że uroczystość odbędzie się pod koniec sierpnia na terenach Podkarpacia, skąd pochodzi artystka. Nad wszystkim zaś czuwa najpopularniejsza ekspertka ślubna w naszym kraju, czyli Izabela Janachowska!

Całą organizacją wesela zajmuje się Izabela Janachowska - od wyboru lokalizacji, menu, po suknię ślubną. mówi nam osoba z otoczenia pary

Okazuje się, że Roxie Wegiel i Kevin Mglej już dostarczyli zaproszenia gościom (wcześniej wysyłali tzw. "save the date" - "zarezerwuj datę"), jednak Ci i tak nie poznali do końca szczegółów tego wydarzenia!

W ubiegły weekend Roxie wraz z Kevinem byli osobiście rozwozić zaproszenia do swoich gości. Uroczystość odbędzie się pod koniec sierpnia na terenie Podkarpacia. Co najciekawsze w tym wszystkim, to to, że goście nie będą posiadali wiedzy, gdzie dokładnie odbędzie się ceremonia. mówi nasz informator

Skąd taka decyzja?

Roksana i Kevin nie chcą, aby ten dzień został popsuty przez obecność paparazzich, dlatego zrobią co w swojej mocy, by fotoreporterzy oraz media do końca nie wiedziały, gdzie odbędzie się ich ślub. Dlatego też zaproszeni goście zostaną rozlokowani w kilku hotelach i dzięki podstawionym autom dotrą na miejsce:

Zaproszone osoby będą zakwaterowane w kilku różnych hotelach, skąd zostaną przetransportowani specjalnymi samochodami na miejsce ceremonii (kościół, a następnie na salę weselną). Para młoda chce uniknąć paparazzi, którzy w ten sposób nie będą w stanie się dowiedzieć, gdzie odbywa się ślub i wesele. słyszymy od naszego informatora

Mglej i Węgiel już jakiś czas temu świętowali swoje wieczory: kawalerski i panieński. W tym celu wybrali się w podróż za granicę - w sieci pojawiło się zaś kilka zdjęć, które wzbudziły prawdziwą sensację. I tak jest od ponad roku, odkąd ujawnili, że są parą.

Poznali się przed 18. urodzinami Roksany Węgiel podczas pracy w studiu nad jej nową płytą "13+5". Dzieli ich 8 lat, ale dla zakochanych ta różnica nie ma znaczenia.

Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu mówiła Węgiel w jednym z pierwszych wywiadów na temat Kevina

Ich miłość kwietnie, a sam ślub z pewnością będzie wydarzeniem roku. Czekacie?

