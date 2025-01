Fani "TzG" patrzą na Trybańskiego i Skierską. Dzieli ich 45 cm. "Jak oni ich dobrali?"

Cezary Trybański, to polski koszykarz, który jako pierwszy Polak zagrał dla NBA. W marcu znany sportowiec zatańczy w 16. edycji "Tańca z gwiazdami" u boku Izabeli Skierskiej. Choć są jedną z dwunastu par, to jednak oni wzbudzają najwięcej emocji. Fani tanecznego show komentują: "A niech się Pani Iwona przyczepi do źle ułożonej ramy…"