Książę Harry i Meghan Markle ponownie znaleźli się w centrum uwagi. Podczas ceremonii otwarcia Invictus Games 2025 w Vancouver para nie kryła swoich uczuć. Siedząc na trybunach stadionu BC Place, wymienili czuły pocałunek, który natychmiast uchwyciły kamery i obiektywy fotoreporterów. Jak oni się kochają!

Pocałunek księcia Harry'ego i Meghan Markle podczas Invictus Games

Na trybunach stadionu BC Place w Vancouver Meghan i Harry siedzieli obok siebie, uśmiechając się i rozmawiając. W pewnym momencie książę pochylił się w stronę żony, a para wymieniła czuły pocałunek. Kamery i obiektywy aparatów natychmiast wychwyciły ten gest, a zdjęcia i nagrania szybko obiegły internet. Możecie je zobaczyć na końcu artykułu.

To nie pierwszy raz, gdy książęca para pozwala sobie na publiczne okazywanie uczuć. Harry i Meghan słyną z naturalnej bliskości i swobodnego zachowania, niezależnie od oficjalnych wydarzeń, w jakich biorą udział.

Invictus Games 2025 – sport i emocje na trybunach

Mimo medialnego szumu wokół Meghan i Harry’ego, Invictus Games 2025 to przede wszystkim święto sportu i determinacji. Wydarzenie, stworzone przez księcia Harry’ego w 2014 roku, wspiera weteranów wojskowych i osoby z niepełnosprawnościami, które rywalizują w różnych dyscyplinach sportowych.

Choć książę i jego żona skupili na sobie sporą część uwagi, to głównymi bohaterami imprezy byli sportowcy, którzy udowadniają, że siła i determinacja mogą przezwyciężyć wszelkie trudności.

Serial Meghan Markle niedługo na Netflixie

W styczniu Meghan Markle księżna Sussex miała zadebiutować na platformie Netflix ze swoim programem "With Love, Meghan". Jednak z powodu poważnych pożarów, które nawiedziły okolice Los Angeles, premiera została przesunięta na 4 marca 2025 roku. Decyzja ta była podyktowana troską o bezpieczeństwo i wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców regionu.

"With Love, Meghan" to program kulinarny, w którym Meghan Markle dzieli się swoimi ulubionymi przepisami oraz historiami związanymi z jedzeniem. Celem serialu jest promowanie idei wspólnoty, dzielenia się i miłości do gotowania. Projekt ten stanowi kolejną inicjatywę Meghan, mającą na celu inspirowanie widzów do łączenia się poprzez wspólne doświadczenia kulinarne.

