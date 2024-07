Najzdrowsze warzywa to te, które zawierają najwięcej drogocennych dla organizmu składników odżywczych i witamin. Wspomagają leczenie wielu schorzeń, przyspieszają rekonwalescencję lub są doskonałym sprzymierzeńcem w profilaktyce chorób. W zaszczytnym gronie tych najzdrowszych znalazły się, m.in. rukiew wodna, kapusta pekińska, jarmuż, czarna rzepa, brukselka, endywia a nawet liście gorczycy.

Najzdrowsze warzywa – substancje czynne i składniki odżywcze

Przeprowadzone na zlecenie amerykańskiej rządowej agencji przeciwdziałania chorobom zakaźnym - Centers for Disease Control (CDC) przez amerykański zespół biochemików badania nad prozdrowotnym działaniem warzyw pokazały, że najistotniejsze dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu składniki zawarte są głównie w warzywach. Związki, które są podstawowe dla zachowania zdrowia zostały określone przez ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia i jest ich dokładnie 17. W tej grupie znajduje się m.in. niacyna, kas foliowy, żelazo, wapń i witaminy: C, D, E, A, B12, B6 i K. Podczas wielu badań niejednokrotnie udowodniono, że substancje te mają znaczący wpływ na zmniejszenie ryzyka występowania chorób serca, nadciśnienia jak również nowotworów. Np. sulforafan zawarty w większości wymienionych w ścisłej czołówce najzdrowszych warzyw przyczynia się do niszczenia komórek rakowych, zwłaszcza w przypadku raka prostaty lub kobiecych narządów rodnych. Naukowcy wyodrębnili tzw. gęstość odżywczą, na podstawie której uszeregowali warzywa.

Najzdrowsze warzywa – rukiew wodna i kapusta

W wyniku szeregu badań, którym zostały poddane zawarte w warzywach składniki, otrzymano listę, szeregującą warzywa od mających najwyższą gęstość odżywczą. Wg tej klasyfikacji na pierwszym miejscu jest rukiew wodna, która już dawno temu otrzymała zaszczytne miano superfood, ale tak naprawdę mało kto o niej słyszał, czy używa jej do codziennego komponowania jadłospisu. Można ją jeść jak bazylię czy równie zdrową rukolę. Ma wyrazisty pieprzowy smak. Zielone, soczyste liście rukwi oczyszczają krew, poprawiają trawienie a przede wszystkim wykazują działanie silnie hamujące namnażanie komórek rakowych. Najlepiej jeść ją na surowo jako dodatek do kanapek czy sałatek.

10 najzdrowszych warzyw i najodpowiedniejszy sposób przygotowania:

1. Rukiew wodna – surowa i gotowana.

2. Kapusta pekińska - surowa i gotowana.

3. Boćwina - surowa i gotowana.

4. Burak ćwikłowy – gotowany, pieczony, kiszony.

5. Szpinak – surowy, gotowany i pieczony.

6. Cykoria – surowa, gotowana i smażona.

7. Sałata masłowa – surowa.

8. Pietruszka – zarówno korzeń jak i natka – surowa, gotowana.

9. Sałata rzymska – surowa i smażona.

10. Kapusta – surowa, gotowana i kiszona.

Zaraz po nich na liście znajdują się również czarna rzepa oraz liście gorczycy. Kolejne są endywia, szczypior, jarmuż i liście mleczu.

Pamiętajmy, że bogactwo składników odżywczych dostarczymy organizmowi przede wszystkim wraz z warzywami w surowej postaci. Niektóre z nich wykazują podobne działanie po usmażeniu czy ugotowaniu, jednak poddawanie obróbce termicznej delikatnych prozdrowotnych związków powinno być przeprowadzane ostrożnie i najlepiej jak najrzadziej.