Wiśnie mają mało kalorii i dużo wartości odżywczych. Dzięki swoim właściwościom wiśnie obniżają poziom cholesterolu we krwi, wspomagają pracę serca i chronią przed chorobami układu krążenia.

Wiśnie stosowane przy diecie odchudzającej

Wiśnie mają tylko 47 kcal w 100 gramach i mogą być składnikiem diet odchudzających. Oprócz tego zawierają pektyny (błonnik pokarmowy), który po zjedzeniu daje uczucie sytości. Dietetycy zalecają jedzenie wiśni na poprawę apetytu, ponieważ owoc ten pobudza wydzielanie śliny i enzymów trawiennych.

Wiśnie – źródło cennych właściwości

Wiśnie zawierają witaminę A, C i z grupy B, która poprawia odporność organizmu i szczelność naczyń krwionośnych. Ponadto są źródłem minerałów, takich jak wapń, magnez, żelazo, czy potas, dzięki którym mają działanie moczopędne i wykorzystywane są do leczenia pęcherza moczowego i kamicy nerkowej. Wiśnie przyspieszają zasypianie, dzięki zawartości antyoksydantu (melatoniny) – który w organizmie ludzkim odpowiada za sen i czuwanie. Ponadto znajdują się w nich przeciwutleniacze, które spowalniają proces starzenia, mają działanie przeciwnowotworowe, a pektyny przyczyniają się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi.

Wiśnia zawiera naturalny lek – kumarynę

Wiśnie pozytywnie wpływają na serce i układ krążenia. Odpowiedzialna jest za to przede wszystkim kumaryna, substancja która ma działanie uspokajające, rozkurczowe i przeciwbólowe. Ponadto ten naturalny lek rozrzedza krew i zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów, grzybów oraz bakterii. Kumaryna obecna w składzie wiśni pozytywnie wpływa na zdrowie osób po udarze mózgu czy zawale serca. Dlatego też zaleca się regularne jedzenie tych owoców, które nie tylko unormują pracę serca, ale i zapobiegną bólom w klatce piersiowej.

