Do owoców jagodowych należą truskawki, maliny, żurawina, poziomki, porzeczki, jeżyny, borówki i jagody. Owoce te mają wiele cennych właściwości, dlatego warto je jeść już od najmłodszych lat.

Owoce jagodowe – właściwości i zastosowanie

Owoce jagodowe mają składniki mineralne, witaminy C, B, A i polifenole, dzięki którym posiadają działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwutleniające. Substancje te zwalczają przeziębienie, stany zapalne i wpływają pozytywnie na funkcjonowanie organizmu. Jagody zawierają również antocyjany, które są odpowiedzialne za kolor owoców. Jagody mają szerokie zastosowanie w kuchni, gdyż doskonale nadają się do sałatek, koktajli, czy deserów. Niekiedy używa się ich jako dodatku do potraw mięsnych.

Owoce jagodowe zawierają dużo błonnika i substancji czynnych, które oczyszczają organizm z toksyn. Mają także działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe i przeciwnowotworowe.

Owoce jagodowe zawierają dużo błonnika

Truskawki – zawierają błonnik, który oczyszcza organizm z toksyn. Ponadto truskawki mają witaminę C, która między innymi przyczynia się do tworzenia kolagenu w skórze.

Jagody – mają dużo błonnika pokarmowego. Oprócz tego zawierają utleniacze, dzięki którym jagody mają działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i przeciwzakrzepowe.

Żurawina – zaliczana jest do najzdrowszych owoców. Zawiera wiele substancji odżywczych, takich jak błonnik, witaminy C i E, a także przeciwutleniacze. Żurawinę zaleca się osobom mającym problemy sercem, chorującym na cukrzycę, czy osobom otyłym. Sok z żurawiny warto też pić na problemy z pęcherzem moczowym.

Jeżyny – posiadają błonnik, kwas fenolowy i witaminę C. Jedzenie jeżyn zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby serca, a także zwalcza stany zapalne siatkówki. Ponadto jeżyny przyczyniają się do obniżenia wysokiego ciśnienia krwi. Borówki – mają dużą zawartość przeciwutleniaczy i błonnika. Doskonale zwalczają infekcje, a także pomagają w leczeniu różnych typów nowotworu. Borówki przyspieszają też metabolizm i obniżają cholesterol. Tak samo jak żurawina sprawdzają się przy problemach z pęcherzem moczowym.

Owoce jagodowe mają dużo witamin

Maliny – mają wiele witamin z grupy B, a to wiąże się z poprawą funkcjonowania układu nerwowego i lepszym samopoczuciem. Sok z malin stosuje się na przeziębienie, gorączkę, czy ból gardła, ponieważ malina ma działanie rozgrzewające. Maliny wykorzystywane są też w kosmetykach, np. szamponach, mleczkach, czy żelach pod prysznic.

Czarne porzeczki – w czarnej porzeczce jest najwięcej witaminy C i flawonoidów. Wykorzystywana jest na problemy z oddychaniem i przy różnych infekcjach. Porzeczki obniżają też poziom cholesterolu i cukru we krwi.