Owoce aceroli (nazywanej inaczej wiśnią z Barbados) zawierają dużą ilość łatwo przyswajalnej witaminy C. Ta witamina wzmacnia odporność. Acerola zawiera również związki, które hamują działanie wolnych rodników, a także potas.

Acerola zawiera bardzo dużą ilość witaminy C. W jednym 4,5-gramowym owocu znajduje się jej tyle, co w kilogramie cytryn. Szklanka soku z aceroli może mieć tyle witaminy C co 14 litrów soku z pomarańczy.

Wartości odżywcze zawarte w owocach aceroli

100 g owoców aceroli zawiera:

32 kilokalorie,

7,69 gramów węglowodanów,

1,1 grama błonnika,

0,4 grama białka,

0,3 grama tłuszczu,

0,9 grama wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,

0,82 grama jednonienasyconych kwasów tłuszczowych,

0,068 nasyconych kwasów tłuszczowych.

Właściwości owoców aceroli

Oto najważniejsze właściwości owoców aceroli:

Owoce aceroli mają dosyć kwaśny smak. Delikatna skórka i soczystość miąższu wynagradzają tę niedogodność. Smak aceroli lubią nawet dzieci.

Witamina C w aceroli jest witaminą naturalną, a więc bardzo dobrze przyswajalną.

W soku z aceroli znajduje się aż 17 karotenoidów . Odpowiadają one za prawidłowe widzenie, wzmacniają odporność i zapobiegają chorobom serca. Ponadto przyspieszają też opalanie. Karotenoidy zwalczają też działanie wolnych rodników.

. Odpowiadają one za prawidłowe widzenie, wzmacniają odporność i zapobiegają chorobom serca. Ponadto przyspieszają też opalanie. Karotenoidy zwalczają też działanie wolnych rodników. Owoce aceroli zawierają też antocyjany i flawonole, również będące antyoksydantami. Antocyjany wpływają na dobry wzrok i działają przeciwalergiczne oraz przeciwzapalnie. Poprawiają też pracę serca.

Witaminy zawarte w owocach aceroli

Acerola w 100 gramach owoców zawiera:

1677 miligramów witaminy C,

0,4 miligrama niacyny,

0,18 miligrama witaminy E,

0,09 miligrama witaminy B6,

0,06 miligrama ryboflawiny,

0,02 miligrama tiaminy,

14 µg kwasu foliowego,

767 IU witaminy A.

Minerały zawarte w owocach aceroli

Owoce aceroli zawierają także minerały. W 100 gramach są ich następujące ilości:

146 miligramów potasu,

18 miligramów magnezu,

12 miligramów wapnia,

11 miligramów fosforu,

7 miligramów sodu,

0,2 miligrama żelaza,

0,1 miligrama cynku.

Zastosowanie owoców aceroli

Świeże owoce aceroli są bardzo delikatne i łatwo się psują. Z aceroli można zrobić sok. Pyszne desery powstaną zarówno ze świeżych owoców, jak i z użyciem soku. Dodaje się je do dżemów, lodów, galaretek lub kompotów.

