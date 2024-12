Takiego zdjęcia wiele osób mogło się nie spodziewać. Marta Wiśniewska opublikowała na swoich social mediach fotografię u boku Sebastiana Fabijańskiego. Piosenkarka i aktor spędzili wspólne święta.

Święta łączą rodziny – Mandaryna i Fabijański przy jednym stole

Tegoroczne święta w domu Mandaryny przyniosły wiele radości i niespodzianek. Piosenkarka, która spędzała ten czas z dziećmi, zaprosiła do wspólnego stołu wyjątkowego gościa – Sebastiana Fabijańskiego. Jednak to nie relacja między aktorem a artystką była głównym powodem jego obecności, lecz wyjątkowa więź łącząca ich bliskich. Xavier Wiśniewski, syn Mandaryny, spotyka się z siostrą aktora, Weroniką Fabijańską. Relacja młodej pary stała się podstawą do rodzinnego spotkania, które zostało uwiecznione na fotografii udostępnionej przez Mandarynę w mediach społecznościowych. Mandaryna na dodanym na Instagramie zdjęciu przekazała również życzenia świąteczne dla swoich fanów. Zdjęcie udostępnił także na swoim profilu Sebastian Fabijański.

Xavier Wiśniewski, syn Mandaryny i Michała Wiśniewskiego, od dawna unika medialnego szumu. Podobnie Weronika Fabijańska, siostra Sebastiana, rzadko pojawia się w centrum uwagi. Jednak ich związek zyskał na znaczeniu dzięki wyjątkowym okolicznościom, które połączyły rodziny. Młoda para zaskoczyła bliskich swoją zażyłością, która zaowocowała wspólnymi świętami. Są już ze sobą ponad dwa lata, a uczucie nadal kwitnie. Mandaryna, jak zawsze otwarta na nowe relacje, podkreśliła w swoim wpisie, że najważniejsze jest wspólne spędzanie czasu z najbliższymi.

Sebastian Fabijański, znany polski aktor, spędził święta z rodziną Mandaryny, co wywołało niemałe zainteresowanie wśród fanów obu stron. Jego obecność nie była przypadkowa – jako starszy brat Weroniki Fabijańskiej miał okazję lepiej poznać partnera siostry. Fabijański, który na co dzień unika medialnego rozgłosu, tym razem został uwieczniony na rodzinnej fotografii, co zaintrygowało internautów. Jego swobodna postawa i uśmiech sugerowały, że spotkanie odbyło się w ciepłej, świątecznej atmosferze.

Co wiemy o relacji Xaviera i Weroniki?

Weronika Fabijańska i jej partner Xavier mają wspólne pasje, które ich łączą. Jedną z nich jest taniec. Weronika swoją taneczną drogę zaczęła w zespole KLLBO, a następnie zdobywała doświadczenie w największych światowych metropoliach, takich jak Rzym, Londyn czy Los Angeles. Obecnie mieszka w Warszawie i od roku pełni rolę choreografki swojego brata, aktora Sebastiana Fabijańskiego.

Chociaż Xavier i Weronika pozostają na uboczu medialnych wydarzeń, ich relacja nabrała rozgłosu dzięki świątecznemu spotkaniu. Według informacji dostępnych w mediach młoda para buduje swój związek w oparciu o wzajemne wsparcie i zrozumienie. Mandaryna, jako troskliwa mama, zdaje się akceptować wybory syna, co dodatkowo uwidoczniło wspólne zdjęcie świąteczne. Tym samym dowodzi, że najważniejsze jest wsparcie i otwartość na nowe relacje w rodzinie. Święta Bożego Narodzenia okazały się wyjątkowe dla Mandaryny, Sebastiana Fabijańskiego i ich bliskich. Wszystko za sprawą relacji, która połączyła syna artystki, Xaviera, z Weroniką Fabijańską, siostrą aktora. Wspólne świętowanie przy jednym stole uwieczniono na fotografii, która stała się tematem rozmów w mediach społecznościowych.

