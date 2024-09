Julia Kuczyńska, znana jako 'Maffashion', i Michał Danilczuk poznali się w poprzedniej edycji 'Tańca z Gwiazdami'. Para dotarła aż do samego finału, gdzie zajęła trzecie miejsce. Jednak nie tylko ten sukces udało im się osiągnąć. Między Julią a Michałem zakwitła piękna przyjaźń. Wiele osób jest przekonanych, że to nie tylko przyjaźń, lecz coś więcej, jednak ani blogerka, ani tancerz oficjalnie nie potwierdzili, że są razem w związku

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk zostali przyłapani przez paparazzi

To właśnie wczoraj (22.09) Michał Danilczuk i Majka Jeżowska zatańczyli razem na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Był to drugi taniec tej oto pary. Piosenkarka i tancerz zaprezentowali gorące tango do piosenki Adele "Rumour Has It". Para numer 11 zdobyła 24 punkty. Ewa Kasprzyk oceniła występ na 8 punktów, Tomasz Wygoda na 6, Rafał Maserak na 7. Iwona Pavlović po występie nie zabrała głosu, a jej noty były zdecydowanie najsłabsze, co zaskoczyło publikę i samych tancerzy. Czarna Mamba oceniła występ Jeżowskiej i Danilczuka na zaledwie 3 punkty.

Jednak para numer 11 podeszła do całej sprawy z dystansem, a Michał Danilczuk mógł liczyć na ogromne wsparcie ze strony Julii Kuczyńskiej, z którą przetańczył 14. sezon "Dancing with the Stars". Maffashion zasiadła przy jednym ze stolików nieopodal parkietu i nie kryła, komu tak naprawdę kibicuje. Po zakończonym show Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska, trzymając bukiety kwiatów, wsiedli do auta tancerza. Widać, że pomimo nie największej liczby punktów za taniec Danilczuka była para "Tańca z Gwiazdami" miała powody do radości. Czyżby chodziło o kolejny tydzień, który może przynieść lepsze oceny, a może o wspólne plany na wieczór? Tego nie wiemy. Wiadomo jest jednak, że zarówno Maff jak i Michał Danilczuk bardzo lubią ze sobą spędzać czas i cieszą się każdą wspólną chwilą razem.

