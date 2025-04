"Rolnik szuka żony" od lat dostarcza widzom niezapomnianych emocji, łącząc rolników i rolniczki w poszukiwaniu miłości. Program nie tylko budzi ogromne zainteresowanie, ale także kreuje historie, które na długo zostają w pamięci fanów. W 11. edycji poznaliśmy m.in. Agatę Matuszewską i Sebastiana Laskowskiego – uczestników, których relacja po finale wzbudziła falę plotek. Teraz Agata tylko dolała oliwy do ognia, zdradzając, że jest w związku.

Agata Matuszewska potwierdza plotki. Jest w związku

Agata Matuszewska, znana widzom z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", zaskoczyła swoich obserwatorów w mediach społecznościowych. W relacji na Instagramie odpowiedziała jednoznacznie na pytanie jednego z fanów: "Czy to prawda, że spotykasz się z kimś?". Bez zawahania się potwierdziła:

Prawda

Do wpisu dołączyła zdjęcie słodyczy ułożonych na stole – m.in. czekoladek kształcie serca oraz tabliczkę czekolady. To pierwszy raz, kiedy uczestniczka show wprost przyznała, że jest w związku. W kolejnym story Agata nawiązała do daty publikacji - 1 kwietnia - pisząc, że wielu osobom trudno było uwierzyć w jej słowa ze względu na Prima Aprilis.

Na resztę odpowiem jutro, bo już mi piszecie, że mi nie wierzycie, bo jest Prima Aprilis – skwitowała z humorem

Co łączy Agatę i Sebastiana z "Rolnika"? Czy to coś więcej niż przyjaźń?

Choć Agata Matuszewska nie zdradziła tożsamości swojego partnera, internauci od miesięcy spekulowali, że może chodzić o Sebastiana Laskowskiego – również uczestnika 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Oboje nie stworzyli pary na oczach kamer, jednak po zakończeniu emisji zaczęli coraz częściej pokazywać się razem. Wspólne zdjęcia, spotkania towarzyskie i medialne wystąpienia tylko podsycały domysły o ich bliższej relacji. Co więcej, jakiś czas temu w programie "Pytanie na śniadanie" Agata powiedziała, że ich znajomość "bardzo się rozwija", choć – jak podkreśliła – "w przyjacielskim tempie".

Sebastian z kolei dodał, że "na ten moment" są po prostu przyjaciółmi. Mimo tych deklaracji wielu widzów wciąż uważa, że łączy ich coś więcej. Plotki przybrały na sile po tym, jak Agata ogłosiła, że jest w związku. Czy to rzeczywiście Sebastian? Tego oficjalnie nie wiadomo i pozostaje nam jedynie czekać. A Wy jak myślicie?

