Niedawno Maciej Pela spotkał się z Mają Hyży i dodali wspólne zdjęcie, a już teraz okazuje się, że kobieta wie dużo odnośnie rozstania Macieja i Agnieszki Kaczorowskiej! Co sądzi o tej sytuacji? Jej słowa zaskoczą każdego!

Reklama

Maja Hyży zna przyczynę rozstania Kaczorowskiej i Peli?

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli miało miejsce już kilka tygodni temu, a w mediach ten temat wciąż jest obecny. Początkowo były to jedynie domysły fanów, jednak z czasem zachowania małżonków dawały do myślenia. Maciej Pela usunął zdjęcia z Agnieszką, a ta z kolei usunęła z opisu na Instagramie informację, że jest żoną. Następnie Maciej Pela dodał post, w którym poinformował, że bolą go zarzuty, że to on zostawił rodzinę i dzieci. Ujawnił, że został pozbawiony przebywania z córkami non stop, co sugerowało, że wina leży po stronie Kaczorowskiej.

Kulminacyjnym momentem był wywiad Agnieszki Kaczorowskiej u Kuby Wojewódzkiego, w którym tancerka potwierdziła rozstanie z mężem. Wyjawiła wówczas, że wina rozpadu małżeństwa leży po środku. Następnie to Maciej Pela udał się do telewizji, aby opowiedzieć więcej o swoich emocjach względem rozstania.

Na ten moment para układa swoją nową rzeczywistość, ale spekulacje fanów w tym nie pomagają. Ostatnio głos zabrał nawet Kuba Wojewódzki, który wyjawił, co sądzi o Macieju Peli, a już teraz w rozmowie z Jastrząb Post Maja Hyży powiedziała, co sądzi o rozpadzie małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Okazuje się, że kobieta zna szczegóły ich rozstania!

Wiem więcej, niż wszyscy, natomiast to nie jest moja sprawa i też nie chciałabym tutaj wypowiadać się na ten temat. Tak, jak znam, Maćka, to jest to ich kociołek, w którym muszą niestety być, z którego muszą po prostu się wydostać i jakoś tę nową rzeczywistość ogarnąć. Pewnych rzeczy, które się wydarzyły, nie akceptuję... pewnych sytuacji, ruchów. Nie będę tutaj mówić głośno, o kogo mi chodzi i o co mi chodzi, bo to też nie było jeszcze oficjalnie powiedziane. Ale pewnymi sytuacjami się brzydzę - wyjawiła wprost Maja.

Wiadomym jest również, że Maciej Pela w dużej mierze zajmował się domem i dziećmi, aby Agnieszka Kaczorowska mogła robić karierę w mediach. Taki układ potępia Maja Hyży sugerując, że nie jest to "męskie", a kobieta może wówczas patrzeć na mężczyznę, jak na opiekunkę:

Nie jestem za tym. Uważam, że kobieta przestaje patrzeć na swojego faceta, jak na takiego prawdziwego faceta. Jak sobie myślę, jakbym miała taką osobę w domu, to właśnie w ten sposób bym podeszła w którymś momencie do tematu. Wiadomo, że to bardzo ułatwia życie, bo mamy najlepszą opiekunkę. (...) Później widzimy tego naszego faceta bardziej jako taką opiekunkę, pomoc domową, kurę domową, brzydko mówiąc. Więc dla mnie to na pewno nie jest fajne rozwiązanie - podsumowała Maja.

Wygląda na to, że Maciej Pela i Maja Hyży darzą się sympatią, ponieważ niedawno dodali nawet wspólne zdjęcie ze spotkania w kawiarni. Widać, że wokalistka trzyma stronę tancerza, jednak nie "wchodzi z butami" w sprawę rozstania.

Jesteście ciekawi, co Maja miała na myśli?

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pokazała wymowne nagranie. Wspomniała o mężczyźnie