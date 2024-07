Najwięcej błonnika mają produkty zbożowe, ale można go znaleźć w sporych ilościach także w owocach i w warzywach. Próżno natomiast szukać błonnika w mięsie, rybach, jajach czy w mleku. O tym trzeba pamiętać przy sporządzaniu posiłków, zwłaszcza, jeśli pojawiają się zaparcia lub problemy z trawieniem. Warto wziąć pod uwagę zwartość błonnika w produktach spożywczych także podczas układania diety odchudzającej.

Błonnik – dlaczego jest ważnym składnikiem diety?

Błonnik to mieszanka różnych substancji (m. in. celulozy, pektyny i ligniny), które nie ulegają trawieniu przez enzymy przewodu pokarmowego. Właściwość ta decyduje o podstawowej funkcji błonnika: ponieważ przechodzi on przez jelito w całości, zwiększa masę treści pokarmowej, dzięki czemu oczyszcza dolny odcinek przewodu pokarmowego ze złogów i skraca pasaż jelitowy. Jest więc nieoceniony w leczeniu wszystkich problemów metabolicznych, nie wyłączając nadwagi, którą pomaga zwalczyć dzięki wzmaganiu uczucia sytości i ograniczaniu potrzeby sięgania po przekąski. Zdrowy człowiek potrzebuje 20-40 g błonnika dziennie, natomiast cierpiący na zaburzenia trawienne – 50-70 g.

Produkty najbogatsze w błonnik

Błonnik jest substancją pochodzenia roślinnego, można go więc znaleźć wyłącznie w produktach roślinnych. Poniższe zestawienie przedstawia 10 największych źródeł błonnika w 3 grupach produktów:

Błonnik w produktach zbożowych (zawartość na 100 g produkt):

Otręby kukurydziane (85,47 g).

Mąka z otrąb jęczmiennych (67,55 g).

Otręby pszenne (42,76 g).

Otręby ryżowe (21 g).

Bulgur (18,3 g).

Odtłuszczona mąka sojowa (17,5 g).

Mąka z orzechów ziemnych (15,8 g).

Jęczmień (15,6 g).

Amarantus (15,2 g).

Mąka żytnia (14, 6 g).

Błonnik w warzywach (zawartość na 100 g produkt):

Suszone pomidory (12,3 g).

Groch łuskany (8,3 g).

Soczewica suszona (7,9 g).

Fasola – biała i czerwona (6,4 g).

Soja suszona (6 g).

Zielony groszek (5,5 g).

Karczoch (5,4 g).

Brukselka (4,1 g).

Pasternak (4 g).

Kalarepa (3,6 g).

Błonnik w owocach (zawartość na 100 g produkt):

Figi suszone (12,2 g).

Owoc passiflory (10,39 g).

Morele suszone (9 g).

Jabłko suszone (8,7 g).

Brzoskwinie suszone (8,2 g).

Daktyle (7,5 g).

Śliwka suszona (7,1 g).

Jagody czarnego bzu (7 g).

Maliny (6,8 g).

Guawa (5,4 g).

Warto wymienić jeszcze kilka znaczących źródeł błonnika, których nie można zakwalifikować do produktów zbożowych, warzyw ani owoców. Są to:

Nasienie lnu (22,33 g).

Wiórki kokosowe (16,3 g).

Popcorn z mikrofali (15,13 g).

Kasztany jadalne (11,7 g).

Migdały (11,2 g).

Pistacje (10,8 g).

Pestki słonecznika (10,5 g).

Tempeh (10,3 g).

Orzeszki ziemne (9,2 g).

Świeży kokos (9 g).