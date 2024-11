Małgorzata Tomaszewska po rewolucji w TVP zniknęła z Telewizji Publicznej, w której przez wiele lat była jedną z największych gwiazd. Prezenterka jednak wciąż cieszy się ogromną popularnością i sympatią fanów, którzy teraz śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio gwiazda zaprezentowała na swoim Instagramie kilka nowych zdjęć i ku zaskoczeniu wszystkich wśród nich znalazł się również kadr z jej narzeczonym! Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się całuśnym zdjęciem z ukochanym - tylko spójrzcie, jak oni się kochają!

Małgorzata Tomaszewska po rozstaniu z TVP skupia się na macierzyństwie i działalności w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że prezenterka jest mamą 7-letniego Enzo, a z kolei w lutym 2024 roku na świat przyszło jej drugie dziecko - córeczka Laura. To właśnie swoim pociechom gwiazda aktualnie poświęca cały swój czas, jednak fani mają nadzieję, że już niedługo napłyną radosne wieści o tym, że Małgorzata Tomaszewska wróci do telewizji.

Tymczasem fani prezenterki mogą śledzić jej aktualne życie za pośrednictwem Instagrama. Małgorzata Tomaszewska zgromadziła w tym miejscu ponad 147 tys. obserwatorów. Gwiazda od czasu do czasu dzieli się tam między innymi kadrami ze swoimi pociechami. Konsekwentnie jednak ukrywała wizerunek swojego narzeczonego i nie publikowała z nim zdjęć w social mediach. Nie wiadomo również, kim tak naprawdę jest ukochany Małgorzaty Tomaszewskiej. Jakiś czas temu w rozmowie z nami kilka słów o partnerze prezenterki wyjawił jej serdeczny przyjaciel, Aleksander Sikora. Nie chciał jednak wdawać się w szczegóły, by nie wchodzić zbyt głęboko w życie prywatne Małgorzaty Tomaszewskiej.

Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację. I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne

– mówił Aleksander Sikora w rozmowie z nami