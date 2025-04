Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zachwycają w szesnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" i wiele osób ma nadzieję, że para znajdzie się w wielkim finale show. Na parkiecie dają z siebie wszystko, a ich występy doceniają nie tylko widzowie, ale również jurorzy. Tuż przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska zabrała głos w sprawie Filipa Gurłacza i wspólnych treningów. Wspomniała o ogromnej sile tańca.

Szesnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" rozpoczęła się kilka tygodni temu, ale już w pierwszym odcinku Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska dali czadu i udowodnili, że mają ogromne szanse finał. Aktor i tancerka już kilka razy zdobywali maksymalną liczbę punktów od jurorów. Tydzień temu Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz rozgrzali parkiet prezentując gorącą sambę za którą otrzymali aż 39 punktów.

Gurłacz i Kaczorowska zachwycają w "Tańcu z Gwiazdami", a media ciągle donoszą o ich świetnej relacji na parkiecie. W jednym z odcinków aktor otworzył się również na temat swoich problemów osobistych w przeszłości. Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z mediami nie ukrywa radości, że poprzez taniec może pomóc otworzyć się swojemu partnerowi.

Z Filipem tworzymy drużynę i jest to możliwość, by go lepiej poznać, poznać jego historię, a przy okazji zainspirować się nią i czerpać też z tego dla siebie. Gdy widzę, że taniec komuś pomaga, otwiera, jestem szczęśliwa. To jest piękne

zdradziła dla Faktu.