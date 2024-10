Katarzyna Skrzynecka we wtorkowy wieczór razem z mężem Marcinem Łopuckim pojawiła się na premierze spektaklu "Przyjazne Dusze" w Teatrze Capitol. Para nie była sama, bo towarzyszyły im 12-letnia córka Alikia Ilia oraz 28-letnia Paula, która jest córką Marcina Łopuckiego z poprzedniego związku. Rodzina wyglądała na zadowolonych i chętnie pozowali na ściance. Uwagę zwracają stylizacje mamy i córki... Co za podobieństwo! Urzekły mnie te zdjęcia.

Reklama

Katarzyna Skrzynecka z rodziną na premierze. Identyczne stylizacje mamy i córki skradły moje serce

Ostatni czas jest bardzo intensywny dla Katarzyny Skrzyneckiej. W poniedziałek wzięła udział w gali rozdania Telekamer i miała okazję wręczać statuetkę w kategorii Najlepszy format rozrywkowy, a zaledwie dzień później wybrała się razem z mężem i dziećmi na premierę sztuki "Przyjazne Dusze" w Teatrze Capitol. Aktorka chętnie pozowała na ściance, a nawet robiła rodzinne selfie. Widać, że mają ze sobą doskonałe relacje, o czym wielokrotnie wspominała Katarzyna Skrzynecka. Jak wiadomo, aktorka od ponad 17 lat wychowuje córkę Marcina Łopuckiego z poprzedniego związku, a od 11 lat jest też mamą Alikii. Co więcej, Alikia i Paula świetnie się dogadują.

Paula jest moją adoptowaną córką od 11. roku życia, więc była w wieku Alisi dzisiaj. Mają mnóstwo pięknej miłości, mimo że dzieli je 16 lat różnicy powiedziała Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z Party.pl

Na premierze rodzina wyglądała doskonale, a na uwagę zasługuje fakt, że Katarzyna Skrzynecka i Alikia wybrały matchujące stylizacje. Panterka to w tym sezonie strzał w dziesiątkę, w końcu wróciła do łask i jest prawdziwym hitem. Co więcej, to nie pierwszy raz, kiedy mama z córką pozują na ściance w niemal identycznych zestawach. Sami zobaczcie, jak wypadły! Uwielbiam patrzeć na ich rodzinne zdjęcia.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Po krótkiej sesji zdjęciowej Katarzyna Skrzynecka postanowiła uwiecznić rodzinne wyjście wspólnym selfie. Wygląda na to, że aktorka nieco przycieniła też kolor włosów, bo jak wiadomo jeszcze niedawno była blondynką, a teraz może pochwalić się kolorem, który jest niemal identyczny jak Alikii. Katarzynie Skrzyneckiej do twarzy w nowej fryzurze? Aktorka nigdy nie ukrywała, że lubi eksperymentować ze swoim wizerunkiem i ma za sobą kilka spektakularnych metamorfoz, jednak nie ukrywa, że najważniejsze dla niej jest to, aby czuć się dobrze w swoim ciele.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Reklama

Katarzyna Skrzynecka od lat udowadnia, że patchworkowe rodziny mogą być szczęśliwe i na każdym kroku podkreśla, że ma dwie córki. Aktorka i Marcin Łopucki wzięli ślub 19 czerwca 2009, wcześniej Katarzyna Skrzynecka rozwiodła się ze Zbigniewem Urbańskim, który był jej pierwszym mężem. Pierwsze małżeństwo trwało zaledwie trzy lata i choć pojawiły się sugestie o nielojalność, to ostatecznie rozstali się z klasą, bez wywoływania skandalu. Aktualnie od ponad 15 lat aktorka tworzy udane małżeństwo z Marcinem Łopuckim i łączy ich nie tylko uczucie, ale i wspólna miłość do Grecji, to tam para miała swoją sesję ślubną w 2009 roku.

Nigdy nie wierzyłem, że będziemy szczęśliwymi, kochającymi się ludźmi. Ja po prostu WIEDZIAŁEM, że tak będzie, i koniec! Im bardziej poznawałem Kasię, tym mocniej byłem pewien, że to jest ta kobieta, na którą czekałem tyle lat! Pogodna, o błyskotliwym poczuciu humoru, emanuje słońcem i uśmiechem na otoczenie, jak akumulator dla innych ludzi. mówił Marcin Łopucki w wywiadzie dla 'Vivy'