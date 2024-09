Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska od dawna byli ze sobą łączeni, a fani nawet spekulowali, że tę dwójkę łączy coś więcej, niż tylko przyjaźń. Wszystko przez to, że pracowali razem i spędzali bardzo dużo czasu w swojej obecności. Sikora i Tomaszewska jednak konsekwentnie dementowali plotki o ich rzekomym romansie i podkreślali, że łączy ich po prostu wspaniała przyjaźń. Teraz jednak niespodziewanie wyszły na jaw zaskakujące wieści na ich temat. Chodzi o dziecko!

Reklama

Aleksander Sikora zaskoczył wyznaniem

Zanim Aleksander Sikora przeszedł do Polsatu, pracował przez wiele lat w TVP i u boku Małgorzaty Tomaszewskiej współprowadził śniadaniówkę "Pytanie na śniadanie". Sikora i Tomaszewska pokazywali się razem nawet po wykonanych obowiązkach zawodowych i spędzali dużo prywatnego czasu wspólnie. Teraz na światło dzienne wyszedł fakt, który dotychczas trzymali w tajemnicy!

Aleksander Sikora nieoczekiwanie dodał post na swój Instagram z synem Małgorzaty Tomaszewskiej! To, co napisał, wbiło wszystkich w fotel. Okazuje się, że Aleksander Sikora na dobre wszedł do rodziny Tomaszewskiej, ponieważ jest... ojcem chrzestnym 7-letniego Enzo!

Jest sprawa. Zróbcie proszę hałas dla mojego chrześniaka - Enzusia, który skończył 7(!) lat! - napisał Sikora.

To tylko pokazuje, że prezenterzy darzą się wielkim zaufaniem, a ich relacja jest szczera i bliska. Aleksander Sikora mógł liczyć również na Tomaszewską, gdy został zwolniony z TVP. Wówczas prezenterka dodała mu wiatru w żagle i wyjawiła:

Olek jest wykształconym i utalentowanym chłopakiem, ma świetny warsztat i prezencję. Jestem przekonana, że to dopiero początek jego kariery. Mocno trzymam za niego kciuki - mówiła w rozmowie z nami Tomaszewska.

Aleksander Sikora również wypowiada się o przyjaciółce bardzo przychylnie i docenia jej warsztat dziennikarski, ale także dobre serce i szczerość:

Zobacz także

Niezależnie od miejsca pracy broni ją nienaganny warsztat i kindersztuba. Zawsze będę ją wspierał i trzymał mocno zaciśnięte kciuki. Niech leci wysoko! - mówił Sikora.

Wiedzieliście o tym, że Aleksander Sikora jest chrzestnym małego Enzo?

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska bladym świtem zwróciła się do fanów. "To nie jest takie proste"