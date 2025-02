Gala Bestsellery Empiku 2024 odbyła się 18 lutego 2025 roku i zgromadziła prawdziwą plejadę gwiazd, jednak to o Roksanie Węgiel nieustannie jest głośno. Jej odważna kreacja stała się tematem zagorzałej dyskusji wśród fanów wydarzenia i samej artystki. My właśnie poznaliśmy cenę wyjątkowej sukni młodej gwiazdy. Nie należy ona do najtańszych.

Występ Roksany Węgiel na Bestsellerach Empiku

Roksana Węgiel w odważnej kreacji najpierw chętnie pozowała na ściance dla fotoreporterów, a później zaprezentowała się na scenie Bestsellerów Empiku. Wówczas młoda gwiazda wykonała utwór "Falochrony" w towarzystwie Bartka Królika. Po występie 20-letniej artystki w odważnej kreacji nawet prowadzący galę Marcin Prokop pokusił się o wymowny komentarz.

Ajajaj! Ewidentnie Roxie nie jest już dziecięcą gwiazdą. Widział to mąż Roxie, który już chciał rzucać się na Bartka - powiedział Prokop

Kreacja Roxie, która sporo odsłaniała, podzieliła internautów. Jedni zarzucili młodej gwieździe, że ta zbyt zaszalała ze swoją stylizacją na galę Bestsellery Empiku.

Mało w tym elegancji

Pomyliła plażę z salą koncertową. Koszmar

Nic ten strój nie upiększa, wręcz... - twierdzi część fanów

Pozostali jednak stanęli w obronie 20-letniej piosenkarki.

Co was tak obruszyło. Przecież wszystko, co trzeba, ma ukryte. Bez przesady i wrednych komentarzy

I bardzo ładnie wygląda. Szczupła młoda dziewczyna - piszą internauci

Cena sukni Roksany Węgiel z Bestsellerów Empiku

W związku z tak ogromnym zainteresowaniem wokół sukni Roksany Węgiel postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztuje jej odważna kreacja. Jak się okazało, nie należy ona do najtańszych, bo aby mieć ją w swojej garderobie trzeba liczyć się z wydatkiem 1,3 tys. Euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę blisko 5,5 tys. złotych. Chcielibyście mieć taką kreację w swojej szafie?

Nie tylko Roksana Węgiel. One też wybrały odważne kreacje na Bestsellery Empiku

Wielkie gale takie jak Bestsellery Empiku zawsze przyciągają tłumy gwiazd. Na tegorocznym wydarzeniu pojawiła się między innymi Doda, która także postawiła na bardzo odważną, różową kreację. Również Joanna Opozda rozgrzała czerwony dywan, kiedy pojawiła się w krótkiej sukience na cienkich ramiączkach, która wyeksponowała jej idealną sylwetkę.

Oglądaliście tegoroczną galę Bestsellery Empiku? Co sądzicie o stylizacjach gwiazd, które wybrały na to wydarzenie?

Roksana Węgiel Fot. AKPA

