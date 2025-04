Aleksandra Wielogórska, uczestniczka finału Miss Polonia 2024, przeżyła dramatyczne chwile, które mogły zakończyć się tragedią. Wszystko wydarzyło się w drodze na sesję zdjęciową. Modelka znajdowała się na przystanku autobusowym, kiedy nagle poczuła się źle i straciła przytomność. Jak się okazało, doszło do nagłego zatrzymania akcji serca.

Sytuacja była wyjątkowo poważna i wymagała natychmiastowej reakcji. Na szczęście na miejscu zdarzenia znalazł się przypadkowy przechodzień, który nie pozostał obojętny i natychmiast przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki jego szybkiej i zdecydowanej reakcji, udało się przywrócić funkcje życiowe modelki jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

Przechodzień uratował życie Aleksandrze Wielogórskiej

Interwencja przechodnia była kluczowa – dosłownie zdecydowała o życiu Aleksandry Wielogórskiej. Jego działania miały ogromne znaczenie, ponieważ każda sekunda była na wagę złota. Gdyby nie jego odwaga i wiedza na temat pierwszej pomocy, sytuacja mogłaby mieć tragiczny finał.

Moje serce przestało działać. Dostałam pomoc jakiegoś obcego mężczyzny, który wykonał masaż serca i uratował mi życie, zadzwonił po karetkę. Do końca życia będę wdzięczna – napisała Wielogórska na Instagramie.

Po przyjeździe karetki modelka została przewieziona do szpitala, gdzie przeprowadzono szczegółowe badania. Lekarze szybko zdecydowali o dalszym leczeniu i przygotowaniach do operacji, która może okazać się niezbędna dla zapewnienia jej pełnego powrotu do zdrowia. Samo

To wydarzenie dało mi dużo do myślenia, jak ja sobie to wszystko planowałam. To, tamto. Tak naprawdę w jednej sekundzie to się może skończyć. Ja już byłam gotowa robić zdjęcia, a moje serce po prostu przestało działać – wyjaśniła miss.

Jaki jest stan zdrowia Aleksandry Wielogórskiej?

Obecnie Aleksandra Wielogórska przebywa pod stałą opieką lekarzy. Jak przekazała w swoich mediach społecznościowych, jej stan zdrowia się poprawia, jednak nadal czeka ją operacja i dalsza rekonwalescencja. Modelka podkreśliła, że jest wdzięczna za życie i nie może uwierzyć, jak blisko była śmierci.

Czuję się już lepiej, teraz czekam na diagnozę oraz operację. Nie pamiętam kilku dni. Wracam powoli do siebie i swojej uśmiechniętej ja! Będzie dobrze – przekazała Wielogórska.

W swoich wypowiedziach nie kryje emocji i dziękuje wszystkim osobom, które ją wsparły – od anonimowego bohatera, przez ratowników, aż po lekarzy oraz fanów, którzy zalali ją falą dobrych życzeń. Wielogórska zapewnia, że nie zamierza się poddawać i choć przed nią jeszcze długa droga do pełnej sprawności, ma w sobie determinację, by wrócić na wybiegi i do codziennych aktywności.

To wydarzenie pokazuje, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy i jak jeden człowiek może odmienić los drugiego. Dzięki odwadze przechodnia, Polska miss ma szansę na dalsze życie i kontynuowanie swojej kariery.

