Marianna Schreiber nie zwalnia tempa i szykuje się na medialne starcie z uczestniczkami "Królowej przetrwania" – Agnieszką Kaczorowską oraz Elizą Trybałą. Po ujawnieniu kontrowersyjnych notatek, Schreiber nie zamierza milczeć, sugerując, że prawda jest jeszcze bardziej szokująca.

Marianna Schreiber nie odpuszcza. W czwartek rano influencerka opublikowała na Instagramie emocjonalne oświadczenie, w którym tłumaczy powody swojej decyzji o ujawnieniu prywatnych notatek uczestniczek z reality show "Królowa Przetrwania".

Wczoraj zdecydowałam się opublikować notatki jednej z uczestniczek 'Królowej Przetrwania', która korespondowała z mężczyzną na planie, a jednocześnie w tych notatkach była namawiana przez drugą uczestniczkę 'Królowej Przetrwania' do zdrady swojego męża, który został z dziećmi w domu i na nią czekał, gdy nagrywała program.

Twierdzi, że nie może dłużej patrzeć na manipulowanie widzami i "kreowanie fałszywego obrazu idealnego życia przez niektóre uczestniczki".

A dlaczego to zrobiłam? Dlatego, że mam dość manipulowania i oszukiwania widzów. Oszukiwania widzów, że prowadzi się taką sielankę, że prowadzi się idealne życie, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

W swoim oświadczeniu Marianna Schreiber przyznała, że jednym z powodów publikacji było wsparcie dla Pauliny Smaszcz. Jej zdaniem osoba, która "nakręca hejt na zdradzoną kobietę, sama powinna ujawnić, jaka jest prawda na jej temat".

Wczoraj udostępniłam to, bo stanęłam również w obronie Pauliny Smaszcz. Uważam, że osoba, która nakręca hejt na kobietę zdradzoną, sama powinna pokazać ludziom, jaka jest o niej prawda.

Chociaż Marianna Schreiber twierdzi, że posiada więcej "tajemniczych liścików", podjęła decyzję o ich niepublikowaniu. Powód? Ochrona dzieci zaangażowanych w sprawę.

Nie zamierzam udostępniać większej ilości notatek. Mimo, że jestem w ich posiadaniu i ta prawda jest jeszcze, jeszcze, jeszcze gorsza, to uważam, że są tam małe dzieci, które na pewno nie powinny czytać więcej o tak. I tyle. I po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że zrobiłam to po to, żeby widzowie, żeby młode kobiety w internecie nie były manipulowane, karmione jakimś idealnym sielankowym obrazem, a prawda jest zupełnie inna

