Roksana Węgiel jest zwyciężczynią "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior, co przyniosło jej ogromną sławę w naszym kraju. Obecnie plasuje się w gronie topowych polskich wokalistek i co więcej, teraz zamierza podbijać rynek międzynarodowy. Dzięki jej aktywności w mediach społecznościowych fani mają okazję zobaczyć kulisy ciężkiej pracy idolki czy przekonać się, jak spędza wolny czas z ukochanym. Tym razem para wybrała się do USA, ale niestety, na miejscu czekał na nich prawdziwy koszmar!

Roxie Węgiel i Kevin Mglej polecieli do USA

W sierpniu 2024 roku Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny, co odbiło się szerokim echem. Para nie miała łatwych początków ze względu na różnicę wieku i fakt, że 29-latek ma syna z poprzedniego związku. Oni jednak na każdym kroku udowadniali, że połączyła ich miłość jak z bajki, dlatego nie chcą długo czekać ze ślubem. Dopiero po kilku miesiącach udali się w podróż poślubną, a następnie musieli trochę zwolnić z wycieczkami, ponieważ Roxie zajęła się przygotowaniami do Sylwestra.

Z pierwszym wyjazdem w Nowym Roku nie zwlekali więc zbyt długo i już kilka dni po hucznym koncercie spakowali walizki i polecieli do Stanów Zjednoczonych. Jest to dla 19-latki pierwszy raz w tym miejscu, zatem jak tylko możemy się domyślać, nie mogła się doczekać, aż zobaczy na żywo kultowe, znane z filmów miejsca. Niestety, w Stanach czekała na nich niemiła niespodzianka, bo w Kalifornii rozpętały się potężne pożary!

Roksana Węgiel przerwała milczenie ws. pożarów

Dotychczas głos zdążył zabrać Kevin Mglej, zapewniając swoich odbiorców, że oboje są bezpieczni. Póki co nie wiadomo, czy sytuacja w USA pokrzyżowała im plany, choć nie jest tajemnicą, że do Stanów udali się przede wszystkim w sprawach zawodowych 19-latki. Zaraz po ukochanym głos zabrała sama Roxie Węgiel, również uspokajając fanów, że z nimi wszystko jest w porządku.

Kochani, wszystko u nas w porządku! Dziękuję za tyle wiadomości, aktualnie jesteśmy bezpieczni w San Diego

W kolejnej relacji artystka przyznała, że cała sytuacja mocno nią wstrząsnęła.

Serce się łamie, patrząc na to, jakie szkody zostały wyrządzone w LA przez ten ogromny pożar

Jednocześnie Roxie Węgiel nagrała rozpościerające się nad miastem kłęby dymu, których widok przyprawia o ciarki. Cieszymy się, że wraz z Kevinem są bezpieczni.

Roxie rozwija karierę międzynarodową

Jak wspomnieliśmy wyżej, Roxie udała się do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim w sprawach służbowych. Zapowiedziała już jakiś czas temu, że chce podbić również arenę międzynarodową, a jej najnowsza piosenka "AH AH AH" jest dopiero tego początkiem. Nie możemy się doczekać, aż przekonamy się, czym jeszcze 19-latka zaskoczy nas w 2025 roku!

