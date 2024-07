Wystarczą jajka, kremowy serek i czekolada, aby zaskoczyć rodzinę lub przyjaciół prostym i pysznym sernikiem. Najtrudniejsze czynności to ubicie piany z białek i rozpuszczenie czekolady w kąpieli wodnej.

Przepis na błyskawiczny sernik z trzech składników

To szybkie i łatwe do zrobienia ciasto jest hitem wśród internautów. Wychodzi każdemu i stanowi idealny dodatek na jedno posiedzenie przy dobrej herbacie czy kawie.

Składniki:

3 jajka,

120 g kremowego twarożku,

120 g białej czekolady.

Czas wykonania: 20 minut + 30 minut pieczenie + 15 minut dojście w piekarniku

Stopień trudności: łatwy

Z podanych proporcji wychodzi mała keksówka lub tortownica 17 cm

Sposób przygotowania:

Delikatnie oddzielamy białka od żółtek i wkładamy je w miskach do lodówki. Rozpuszczamy połamaną w kostki czekoladę w kąpieli wodnej (w małym garnuszku z pokrywką włożonym w większy garnek), a w międzyczasie ubijamy na sztywno pianę z białek (najlepiej użyć miksera). Do rozpuszczonej czekolady dodajemy serek, żółtka i 1/3 piany z białek. Bardzo dokładnie mieszamy, wlewamy pozostałą część piany i mieszamy (możemy dodawać po połowie objętości piany z białek). Natłuszczamy lekko formę do pieczenia i przelewamy do niej ciasto. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na kwadrans, obniżamy temperaturę do 160 stopni i pieczemy kolejne 15 minut. Po wyłączeniu piekarnika trzymamy w nim sernik jeszcze przez 15 minut, wyjmujemy i pozwalamy mu wystygnąć. Można udekorować cukrem pudrem lub ulubioną polewą.