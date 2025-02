Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą jedną z bardziej lubianych par w polskim showbiznesie - mimo faktu, że ich relacja początkowo spotykała się ze sporą falą hejtu i sceptycyzmu ze strony fanów. Teraz jednak szerokie grono kibicuje zakochanym, którzy z powodzeniem rozwijają swój związek, a ostatnio przeszli bardzo ważny etap "wicia wspólnego gniazdka". Z tego powodu Maciej Kurzajewski postanowił pochwalić się na Instagramie wyjątkowymi kadrami. Nie zapomniał też o narzeczonej!

Maciej Kurzajewski pokazał nowe mieszkanie. Nie kryje radości

Związek Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek budził spore emocje od samego początku, jednak wydaje się, że opinia publiczna zaakceptowała już ich szczęśliwą i spełnioną relację. Co prawda do tematu małżeństwa z Kurzajewskim wraca Paulina Smaszcz, która nie gryzła się w język w "Królowej przetrwania", jednak jej były mąż nie komentuje sprawy i żyje swoim życiem. Niedawno Kurzajewski rozpoczął treningi do "Tańca z Gwiazdami", ale znajduje czas też na inne aktywności.

Teraz na instagramowym profilu Macieja Kurzajewskiego pojawiło się ujęcie z nowego mieszkania prezentera, które urządza wspólnie z ukochaną, Katarzyną Cichopek. Gwiazdor Polsatu nie ukrywa radości z zupełnie nowego etapu w życiu, czym podzielił się z fanami. Wspomniał też oczywiście o swojej narzeczonej:

Home sweet home (z ang. w domu najlepiej - przyp. red.) - napisał Kurzajewski.

Maciej Kurzajewski rozpoczął treningi do "Tańca z Gwiazdami"

Jak wiadomo, Maciej Kurzajewski rozpoczął już intensywne treningi do 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jego partnerką taneczną została Lenka Klimentová, doświadczona tancerka, która powróciła do show po przerwie. Para regularnie ćwiczy w warszawskim studiu tańca, przygotowując się do premierowego odcinka, który zaplanowano na 2 marca 2025 roku, a kadry z pierwszych treningów trafiły już do sieci!

W nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi dwanaście par, wśród których znajdą się takie osobistości jak Grażyna Szapołowska, Blanka Stajkow czy Agnieszka Kaczorowska. Program będzie emitowany w każdą niedzielę o godzinie 20:00 na antenie Polsatu.

Maciej Kurzajewski, mimo intensywnych przygotowań do tanecznego show, nie rezygnuje z innych zawodowych zobowiązań. Wraz z Katarzyną Cichopek prowadzi program śniadaniowy "Halo tu Polsat". Prezenter podkreśla, że dzięki dobrej kondycji fizycznej jest w stanie pogodzić obowiązki zawodowe z wymagającymi treningami tanecznymi. Fani z niecierpliwością czekają na występy Macieja Kurzajewskiego na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", licząc na jego zaangażowanie i determinację w nowej roli.

Oświadczenie Macieja Kurzajewskiego ws. Pauliny Smaszcz

Niestety, w życiu Macieja Kurzajewskiego nie brakuje ostatnio również zawirowań. Na początku lutego, w odpowiedzi na zarzuty byłej żony, Pauliny Smaszcz, Maciej Kurzajewski wydał oświadczenie, w którym poinformował o toczącej się w Sądzie Okręgowym w Warszawie sprawie przeciwko niej o naruszenie jego dóbr osobistych. Dziennikarz podkreślił, że nie zamierza publicznie komentować wypowiedzi byłej małżonki, a wszelkie powielanie jej oskarżeń dotyczących jego lub ich synów spotka się z odpowiednimi krokami prawnymi:

Z uwagi na dobro mojej rodziny, mój osobisty spokój jak również z szacunku do przeszłości i mojego byłego już małżeństwa uprzejmie informuję, iż tak jak dotąd nie komentowałem, tak nie zamierzam komentować jakichkolwiek medialnych wypowiedzi pani Pauliny Smaszcz dotyczących mojej osoby czy naszego małżeństwa - napisał prezenter.

W międzyczasie okazało się, że Paulina Smaszcz opuści program "Królowa przetrwania". Czy to rzuci nowe światło na jej komentarze ws. byłego męża? To z pewnością jeszcze wyjdzie na jaw.

