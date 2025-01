Czy 5 stycznia to niedziela handlowa? A co z zakupami w Trzech Króli? Wiemy!

Zakaz handlu w niedziele to zagadnienie, które wciąż budzi zainteresowanie klientów. W 2025 roku tylko osiem niedziel będzie handlowych, co oznacza konieczność lepszego planowania zakupów. Wyjaśniamy, czy 5 stycznia 2025 roku to niedziela handlowa, jakie sklepy będą dostępne i jak przygotować się na dni objęte zakazem handlu.