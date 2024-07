Podaj żurawinę na obiad – wytrawna tarta z mozzarellą, rokpolem i świeżo zmielonym pieprzem smakuje doskonale na gorąco i na drugi dzień po upieczeniu.

Żurawina w kuchni to nie tylko gotowy sos do indyka czy pogryzane wprost z torebki suszone, lekko kwaskowate owoce.

Wytrawna tarta z żurawiną i serami

Spróbuj żurawiny na gorąco w wersji wytrawnej, w połączeniu z ostrymi serami i pieprzem. Tarta podana z odświeżającą sałatą z pomidorkami koktajlowymi i dressingiem to niebo w gębie.

Składniki na ciasto (na 6 porcji):

200 gramów mąki pszennej,

2 żółtka,

3 łyżki śmietany,

100 gramów masła,

odrobina soli,

1 łyżka cukru.

Składniki na nadzienie:

100 gramów suszonej żurawiny,

150 gramów mozzarelli,

150 gramów sera rokpol ,

, odrobina świeżo zmielonego czarnego pieprzu.

Czas wykonania: około godziny (bez czasu chłodzenia ciasta w lodówce)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wyjmij z lodówki masło na około godzinę przed przygotowywaniem tarty – powinno mieć temperaturę pokojową.

Przesiej przez sito mąkę na stolnicę.

Umieść na niej masło i posiekaj je drobno nożem.

Zrób w mące nieduży dołek i przełóż do niego żółtka, cukier oraz śmietanę.

Zagniataj składniki dłońmi kilka minut tak, aby powstała jednolita, miękka i zwarta masa.

Ciasto uformuj w kulę, owiń folią aluminiową i przez około 30 minut chłódź w lodówce.

Posyp stolnicę mąką.

Rozwałkuj na niej ciasto na placek pięciomilimetrowej grubości.

Po owinięciu nim wałka do ciasta, przenieś je do formy do tarty.

Zbędne kawałki ciasta, wystające poza brzegi, odetnij nożem.

Ponakłuwaj delikatnie ciasto w formie ząbkami widelca i wstaw je jeszcze na 20 minut do lodówki.

Nagrzej piekarnik do 200° Celsjusza i piecz tartę do zrumienienia przez około 15 minut .

Rozłóż na cieście kosteczki sera i suszoną żurawinę i posyp całość świeżo zmielonym czarnym pieprzem.

Piecz tartę kolejne 10 minut.

Obłędne ciasteczka z żurawiną i orzechami włoskimi (nie tylko na Boże Narodzenie!)

Wypróbuj przepis na rozpływające się w ustach maślane ciasteczka, godne kuchennej bogini. To doskonały kruchy deser do zabrania ze sobą do szkoły, pracy czy też w podróż.

Składniki (na około 50 ciasteczek):

100 gramów suszonej żurawiny,

110 gramów grubo posiekanych orzechów włoskich,

320 gramów mąki pszennej,

100 gramów cukru,

225 gramów miękkiego masła ,

2 łyżki mleka,

pół łyżeczki soli,

1 łyżeczka esencji waniliowej,

100 gramów wiórków kokosowych.

Czas wykonania: 20 minut (+ 12 minut pieczenia + 2 godziny chłodzenia w lodówce)

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Utrzyj masło (w temperaturze pokojowej) z cukrem na puszysta masę.

Dodaj mleko, sól, esencję waniliową i zmiksuj.

Powoli i stopniowo dodawaj mąkę, mieszając.

Wmieszaj do ciasta kawałki orzechów i żurawinę (jeśli owoce są zbyt duże – przekrój je na pół).

Uformuj z ciasta 2 wałki o długości 30 centymetrów każdy.

Zwilż je wodą i dokładnie obtocz w wiórkach kokosowych .

Zawiń w folię i chłódź w lodówce przez co najmniej 2 godziny.

Każdy z wałków ciasta potnij ostrym nożem na około czteromilimetrowe plastry.

Rozłóż je na papierze do pieczenia, umieszczony na blasze piekarnika.

Piecz do zrumienienia - około 12 minut w nagrzanym do 200° Celsjusza piekarniku.

Smacznego!