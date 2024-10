Agnieszka Kaczorowska pokazała na swoim profilu na Instagramie nowe nagranie, w którym reklamuje perfumy. Nikt nie spodziewał się chyba jednak tego, że przy okazji opublikuje wpis o rodzinie. Agnieszka Kaczorowska wciąż nie zajęła oficjalnego stanowiska w sprawie medialnych doniesień o rzekomym rozstaniu z mężem, ale teraz powiedziała, co jest dla niej najważniejsze.

Rodzina dla każdego oznacza coś innego rozpoczyna swój wpis Agnieszka Kaczorowska.

Sprawdźcie, co jeszcze napisała o rodzinie.

Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła słowami o rodzinie

Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się szokująca informacja o rzekomym rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Para od kilku lat tworzyła szczęśliwe małżeństwo i razem doczekali się dwójki dzieci- owocami ich miłości są córeczki Emilka i Gabrysia. Niestety, od jakiegoś czasu w sieci i w mediach aż huczy o potężnym kryzysie w małżeństwie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Para ponoć miała ponoć zakończyć swój związek, a mąż gwiazdy serialu "Klan" miał wyprowadzić się z domu i zamieszkać u przyjaciela. I chociaż para do tej oficjalnie pory nie skomentowała doniesień na swój temat to ich zachowanie może potwierdzać, że rzeczywiście doszło do rozstania. Ostatnio Maciej Pela podjął ostateczną decyzję w sprawie rozstania z Kaczorowską i usunął wszystkie wspólne zdjęcia z Instagrama. Niedawno również Mateusz Hładki zapytał Agnieszkę Kaczorowską, czy jest samotną mamą, a gwiazda wymownie odpowiedziała.

Teraz kiedy wszyscy fani Agnieszki Kaczorowskiej czekają na jej oficjalny komentarz w sprawie medialnych plotek, na jej profilu na Instagramie pojawił się wpis na temat rodziny. Gwiazda "Klanu" pod nagraniem, w którym promuje nowy zapach perfum, wyznała, co jest dla niej najważniejsze:

Rodzina dla każdego oznacza coś innego. Jednak niezmiennie najważniejsze jest mieć obok siebie tych, którym można bezgranicznie ufać, którzy ufają i chronią również nas. Rodzina jest tam gdzie miłość i wsparcie, a także poczucie bezpieczeństwa. Rodzina jest tam gdzie wspólny wzrost i piękna codzienność. Dobre relacje to coś co pozwala nam dobrze żyć. napisała gwiazda.

To my wybieramy ludzi, którzy sprawiają, że te chwile są niezapomniane. Niech ten zapach przypomina nam o tym co najważniejsze. O ludziach dodała.

Spodziewaliście się takich słów? Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska wkrótce zabierze głos w sprawie informacji o rzekomym rozstaniu z Maciejem Pelą? Jedno jest pewne wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli jest ostatnio naprawdę bardzo głośno.