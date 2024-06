Justyna z „Rolników. Podlasie” opublikowała niepokojący wpis w mediach społecznościowych i zdradziła, że ma problemy zdrowotne. Rolniczka przeszła operację, ale powrót do zdrowia nie będzie szybki, a co za tym idzie jej obowiązki musiał przejąć mąż. Justyna z „Rolników. Podlasie” martwi się, że obecnie doba jest za krótka dla Łukasza. Co tam się wydarzyło?

Justyna z "Rolnicy. Podlasie" przeszła operację

Justyna i Łukasz prowadzą razem duże gospodarstwo w Ciemnoszyjach i są też bohaterami serialu dokumentalnego „Rolnicy. Podlasie”, do którego dołączyli od trzeciego sezonu. Widzowie od razu obdarzyli ich sympatią i polubili za poczucie humoru i pracowitość. Para zajmuje się hodowlą bydła, ale w tym roku planują też otworzyć labirynt z kukurydzy, który ma szansę stać się lokalną atrakcją. Okazuje się, że teraz przed parą trudny czas związany z problemami zdrowotnymi Justyny.

Już trzecia doba po operacji, więc śmiało mogę powiedzieć, że jest już coraz lepiej. Co prawda po rekonstrukcji więzadła i rzepki powrót do pełnej sprawności nie będzie za szybki napisała Justyna z 'Rolnicy. Podlasie'

Rolniczka przeszła operację nogi i teraz czeka ja dość długa rekonwalescencja, a co za tym idzie jest wyłączona z codziennych obowiązków.

Masę czasu upłynie zanim uda mi się odciążyć mojego męża obowiązkami, które musiał za mnie przejąć. I tak wiem doba dla niego jest teraz za krótka, ale dzięki wsparciu wszystkich, którzy nas otaczają możemy powiedzieć, że jest to dobry czas. dodała rolniczka

Facebook @Justyna i Łukasz Gospodarstwo Rolne Ciemnoszyje

Internauci są poruszeni historią Justyny z „Rolników. Podlasie” i życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Szybkiego powrotu do zdrowia i pozdrowienia dla całej rodziny

Pani Justynko życzę szybkiego powrotu do sprawności nogi i cierpliwości w trakcie rehabilitacji

Szybkiego Powrotu do Zdrowia i Cierpliwości dla Pani by wrócić do jakiejkolwiek sprawności bo na pewno będzie ciężko.

