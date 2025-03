Siódma edycja "Sanatorium miłości" nabiera tempa, a oczy fanów są szczególnie zwrócone w stronę Anny i Edmunda, których relacja początkowo wyglądała bardzo obiecująco. Szybko jednak się to zmieniło i okazało się, że Edi nie ma szans u pięknej kuracjuszki. Fani szybko ocenili zachowanie Edmunda i spora grupa z nich krytykuje jego postawę. Nie do wiary, co pojawiło się w sieci po emisji niedzielnego odcinka "Sanatorium miłości"!

Edmund z "Sanatorium miłości" nie ma szczęścia w show. Dostał kosza od Anny

Podczas jednej z randek Edmund z "Sanatorium miłości" wyznał Annie swoje uczucia, jednak ta przyznała, że nie odwzajemnia jego emocji i nie poczuła "motyli w brzuchu". Zaproponowała pozostanie na stopie przyjacielskiej, co było dla Edmunda dużym rozczarowaniem. Mimo to, mężczyzna nie zamierzał się poddać i zadeklarował, że będzie nadal walczył o serce Anny, a następnie ... zaprosił ją na podwójną randkę!

Ta jednak również nie do końca przebiegła po jego myśli, bo Anna przyznała, że spotkanie wywołało jej irytację:

Ja byłam przerażona, ile muszę mówić facetowi, że go nie chcę - mówiła wyraźnie poirytowana Anna.

Fani ocenili postawę Ediego z "Sanatorium miłości"

Postawa Edmunda w "Sanatorium miłości" wywołała mieszane reakcje wśród widzów. Część fanów podziwia jego pewność siebie i determinację w okazywaniu uczuć, uznając go za szczerego i odważnego uczestnika. Inni jednak krytykują jego zachowanie, twierdząc, że momentami jest zbyt nachalny i nie potrafi zaakceptować odmowy Anny. W mediach społecznościowych toczą się gorące dyskusje – jedni bronią Edmunda, podkreślając jego otwartość i wrażliwość, drudzy zaś uważają, że powinien wykazać więcej taktu i uszanować decyzję kobiety:

Ten pan już powinien zakończyć tam pobyt. Jak on teraz będzie wyglądał w oczach innych kobiet?

To nie jest normalne, żeby tak osaczyć drugą osobę i ciągle wmawiać sobie i jej wielką miłość

Ediemu się wydaje, że będąc silnym i wysportowanym zdystansował innych panów i to on jest tym numerem 1

Nie brakowało też jednak głosów, wg których Edmund faktycznie ma szansę na znalezienie tej prawdziwej i jedynej miłości w programie TVP:

Edi jest fajny, jak wszyscy w programie

Edi w garniturze wygląda super

Edmund odejdzie z "Sanatorium miłości"? Zaskakujące słowa

​W najnowszym odcinku "Sanatorium miłości" doszło do niespodziewanych wydarzeń. Edmund, 75-letni kulturysta z Żagania, znany ze swojego bezpośredniego podejścia, wyznał uczucia Annie, jednak spotkał się z odmową. Anna stwierdziła, że nie poczuła "motyli w brzuchu" i nie widzi przyszłości tej relacji. Odrzucenie to mocno wpłynęło na Edmunda, który w zapowiedzi kolejnego odcinka zasugerował możliwość opuszczenia programu.

Dodatkowo, napięcia między nim a innym uczestnikiem, Markiem, pogłębiły jego rozterki. Marek zarzucił Edmundowi nieszczerość, co spotkało się z ostrą reakcją. Czy Edmund faktycznie zdecyduje się opuścić "Sanatorium miłości"? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.​

