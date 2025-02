Agnieszka Kaczorowska postanowiła odnieść się do krytyki, publikując na Instagramie wymowny cytat Anthony'ego Hopkinsa: "Jestem tym, czym jestem i robię to, co robię". Jej wpis wywołał liczne reakcje wśród internautów - jedni chwalą jej podejście, inni doszukują się w nim próby obrony przed negatywnymi komentarzami.

Agnieszka Kaczorowska to jedno z najgłośniejszych nazwisk w polskim show-biznesie. W ostatnich miesiącach jej życie prywatne i zawodowe budziło duże zainteresowanie mediów. Najpierw szeroko komentowano jej rozstanie z Maciejem Pelą, a następnie pojawiły się kontrowersje wokół programu "Królowa Przetrwania". Marianna Schreiber opublikowała w sieci "tajemnicze liściki", sugerujące, że Kaczorowska mogła nawiązać bliższą relację z kimś podczas nagrań.

Dotychczas aktorka milczała w sprawie medialnych doniesień, jednak teraz postanowiła zabrać głos. Na Instagramie opublikowała wymowny cytat Anthony'ego Hopkinsa, odnoszący się do radzenia sobie z krytyką i opiniami innych.

'Moja filozofia jest taka: to nie moja sprawa, co ludzie o mnie mówią i myślą. Jestem tym, czym jestem i robię to, co robię. Nie oczekuję niczego i akceptuję wszystko. I to sprawia, że życie jest o wiele łatwiejsze' – Anthony Hopkins

- napisała Agnieszka publikując czarno-białe zdjęcie.