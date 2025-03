16 marca 1999 roku na antenie Polsatu wyemitowano pierwszy odcinek "Świata według Kiepskich". Nikt wtedy nie przypuszczał, że serial stanie się kultowy i przetrwa aż 23 lata, zapisując się w historii polskiej telewizji. Nawet sami aktorzy początkowo myśleli, że produkcja szybko zniknie z anteny. Tymczasem losy Ferdynanda Kiepskiego i jego sąsiadów śledziły miliony widzów, a wiele tekstów z serialu weszło na stałe do języka potocznego. Teraz twórcy i aktorzy zdradzają nieznane kulisy tej wyjątkowej produkcji. Będziecie zaskoczeni!

W programie "Halo, tu Polsat" aktorzy kultowego serialu podzielili się nieznanymi dotąd kulisami jego powstawania. Okazuje się, że na początku nikt nie wierzył w sukces produkcji. Andrzej Grabowski przyznał, że zakładał, iż serial szybko zniknie z anteny.

Twórcy mieli ogromne trudności z realizacją pierwszych odcinków. Producent, wierząc w sukces, sprzedał swój prywatny majątek, by sfinansować produkcję. To ryzyko się opłaciło, bo serial przetrwał 23 lata, a jego kultowe teksty weszły do języka potocznego.

Niewiele osób wie, że początkowo główny bohater serialu miał nosić imię Ludwik! Zmianę zaproponował sam Andrzej Grabowski.

Był taki portret mojego dziadka – z przedziałkiem, dużymi wąsami. I tak sobie pomyślałem: jak on mógł mieć na imię? Może Ferdynand? Był Ferdynand Wspaniały, to teraz będzie Ferdynand Kiepski

Reżyser zgodził się na tę propozycję i tak narodziła się jedna z najbardziej kultowych postaci polskiej telewizji.

Rola Heleny Paździoch, granej przez Renatę Pałys, początkowo miała być marginalna. Aktorka wspomina, że jej postać w pierwszych sezonach ograniczała się do jednego zdania.

No z początku tej postaci w ogóle nie było. Głównie się składała z tego, że wychodziłam na korytarz, mówiłam 'Marian do domu'. I tak było przez kilka dobrych sezonów. Dopiero potem jakoś tam zaczęła się ta postać rozwijać.

Dopiero z czasem scenarzyści zaczęli rozwijać.

Piosenka otwierająca serial – śpiewana przez Big Cyc – również ma ciekawą historię. Krzysztof Skiba wspomina, że początkowo nikt nie traktował propozycji nagrania utworu poważnie.

Pamiętam, że nagraliśmy płytę i ktoś zadzwonił, że trzeba nagrać jeszcze piosenkę. Będzie jakiś serial. Ktoś przesłał nam ten scenariusz. W ogóle była zupełnie inna obsada. I myśmy się do studia wrócili i tak właściwie na jednej nocy to nagraliśmy. Nagraliśmy to bardzo szybko. I stwierdziliśmy, a to nie będziemy się tam specjalnie pisali, bo pewnie dwa, trzy odcinki i to spadnie

