Nowy dramat o superbohaterach „Supacell” okazał się jednym z największych hitów Netfliksa tego lata– także w Polsce. Produkcja pojawiła się na platformie 27 czerwca i nadal zajmuje podium rankingu popularności czerwonego serwisu. Mnóstwo widzów obejrzało już brytyjską serię. Wniosek jest jeden. Sześć odcinków to za mało! Teraz fani czekają na informacje o kontynuacji.

Scenarzysta i twórca serii Rapman ujawnił, że jego ambicją jest, aby „Supacell” powrócił przynajmniej jeszcze z dwoma sezonami. Reżyser przedstawił już Netfliksowi swój projekt. Warto jednak pamiętać, że platforma ma konkretną politykę co do kontynuowania produkcji. Decyzja podejmowana jest po pewnym czasie i na podstawie oglądalności.

„Powiedziałem im, że chcę trzy sezony”, powiedział Rapman. „Przypuszczam, że musimy zobaczyć, jak wypadnie sezon 1. Wiem jednak, że jasno wyraziłem się, że chcę zrobić co najmniej trzy sezony”, dodał.

Powstaną trzy sezony „Supacell”?

W rozmowie z mediami Rapman dodał, że ma już całkiem jasne pojęcie o tym, dokąd serial może zmierzać w przyszłości, jeśli zostanie wznowiony.

„Mam w głowie historię trzech sezonów”, powiedział. „Nie mówię, że to nie może się skończyć. Ale w tej chwili wiem, dokąd to zmierza. Wiem dokąd… jaka jest historia aż do trzeciego sezonu”, dodał.

To z pewnością będzie ekscytująca wiadomość dla fanów, którzy już pochłonęli sezon 1., a ogromny sukces serialu sprawia, że przedłużenie serialu wydaje się bardzo realną możliwością.

Program szybko stał się programem numerem jeden pod względem oglądalności nie tylko w Polsce, ale i w Wielkiej Brytanii. Udało mu się przebić nawet "Bridgertonów"!

W obsadzie „Supacell” gra m.in. była gwiazda „Doktora Who”, Tosin Cole i Adelayo Adedayo znany z „Policjanta ”. Serial opowiada o grupie pozornie zwyczajnych czarnoskórych londyńczyków, którzy nagle zyskują supermoce i muszą zmierzyć się ze swoim codziennym życiem, które zmieniło się całkowicie.

Rapman powiedział także RadioTimes.com, że ma nadzieję, że serial może stworzy drogę do powstania w przyszłości większej liczby programów science-fiction o czarnoskórych brytyjskich postaciach.

„Jeśli spojrzysz wstecz na brytyjskie seriale, czy kiedykolwiek widziałeś brytyjskie science fiction – w każdym razie nie jest ich wiele – ale z czarną obsadą?”, stwierdził.

„A nawet biorąc pod uwagę Wielką Brytanię, nawet jadąc do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie możesz pomyśleć o Czarnej Panterze. Albo prawdopodobnie możesz pomyśleć o Czarnej Błyskawicy. Na tym sprawa się kończy, bądźmy szczerzy. I to jest tak… dlaczego nie można Czarni ludzie będą w przestrzeni science-fiction?”, dodał.

Zakończył: „Mamy więc nadzieję, że ten program wypadnie naprawdę dobrze, a to dopiero początek. Będą inne”.

