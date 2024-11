Piotr Mróz niedawno bardzo otworzył się podczas jednej z rozmów i opowiedział o swojej relacji z byłą narzeczoną. Wyjawił wówczas, że czuje się samotny, a teraz aby zająć swój czas i myśli postanowił zrobić to! O wszystkim opowiedział na swoich social mediach. Sprawdźcie szczegóły.

Piotra Mroza chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Aktor znany z serialu "Gliniarze", a także z programu "Taniec z Gwiazdami", który udało mu się wygrać. Nie da się ukryć, że Piotr Mróz spodobał się fankom, które adorowały go na Instagramie. Niestety, wówczas Piotr był związany z Agnieszką Wasilewską, a drzwi do jego serca były zamknięte. Niedawno jednak poinformował, że jego relacja się zakończyła i jest singlem. Kilka tygodni później odbył się pamiętny dla wszystkich wywiad, podczas którego Piotr Mróz wyjął różaniec, a o świętowaniu Halloween powiedział jedynie: "czczenie zła".

W ostatnim czasie Piotr Mróz udzielił również obszernego wywiadu, który zaskoczył fanów, ponieważ okazało się, że mężczyzna czasami zastanawia się, czy dobrym posunięciem było rozstanie z ówczesną narzeczoną.

Mamy ze sobą kontakt, aczkolwiek ja nie ukrywam, że w tym momencie jestem w swoim życiu bardzo samotny. Otaczam się wieloma ludźmi, ale jestem samotny. To jest najgorsze, że na co dzień uśmiechasz się, jesteś taki szczęśliwy, nikt by nie pomyślał, że coś w twoim życiu może być nie tak, mimo tej sytuacji, która cię spotkała. Wydaje mi się, że rozstanie dla nikogo nie jest łatwe(...) Czasem się zastanawiam, czy to był dobry ruch z naszej strony. To nie jest tak, że te pięć lat możesz sobie od tak odciąć jedną rozmową (...) Ja miałem względem niej poważne plany. Miejsce, które wybrałem do tych oświadczyn, też było dla mnie ważne. Oświadczyny to jeszcze nie jest ta kropka nad i.

- mówił Piotr w rozmowie z Plejadą.