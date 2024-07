Dietetyczny sernik to pomysł na lekkostrawny i nietuczący deser. Podany tu przepis nie wymaga pieczenia, zamiast cukru wykorzystuje się słodycz daktyli oraz stewii. Ser tofu nadaje mu niecodzienny smak, a mleko kokosowe aksamitną konsystencję.

Dietetyczny sernik na zimno – przepis

Czas przygotowania: 30 minut wykonanie + 60 minut na stężenie sernika w lodówce

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

400 g naturalnego tofu,

250 g mleka kokosowego w puszce – przed wykonaniem sernika wstaw je na dobę do lodówki lub około 30 minut do zamrażalnika, wówczas zgęstnieje,

3 łyżeczki agaru,

2 łyżki stewii,

200 g migdałów,

200 g suszonych daktyli,

sezonowe owoce do dekoracji,

0,5 szklanki soku z pomarańczy lub cytryny.

Sposób przygotowania:

1. Migdały i daktyle zblenduj na gęstą masę – w blenderze kielichowym – z 5 łyżkami mleka kokosowego (tą płynną częścią, która oddzieliła się od gęstej reszty) lub wody.

2. Przygotowaną masę wyłóż na spód tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia lub folią aluminiową i dokładnie uklep łyżką lub palcami.

3. Zagotuj mleko kokosowe dodając agar. Pamiętaj, aby dokładnie mieszać cały czas. Agar musi się całkowicie rozpuścić.

4. Do mleka z agarem – nie musi być przestudzone – dodaj wszystkie pozostałe składniki i zblenduj na aksamitną masę.

5. Wyłóż masę serową na daktylowo–migdałowy spód i dokładnie rozsmaruj. Udekoruj dowolnymi owocami.

6. Wstaw sernik do lodówki na co najmniej 60 minut. Po tym czasie jest gotowy do jedzenia.

Smacznego!