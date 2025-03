Już w pierwszym odcinku siódmej edycji „Sanatorium miłości” widzowie dostrzegli iskrę między Urszulą a Stanisławem. Ich pierwsza randka w malowniczych Mikołajkach wzbudziła nadzieje na narodziny nowej miłości. Pielęgniarka z Poznania cieszy się dużym zainteresowaniem w programie. Wpadła w oko także Edmundowi oraz Zdzisławowi. To jednak Stanley namieszał najbardziej.

Wśród uczestników siódmej edycji „Sanatorium miłości” nie brakuje osób otwartych na miłość. Jedną z pierwszych par, które od razu zwróciły uwagę widzów, są Urszula Wójtecka z Poznania i Stanisław "Stanley" Kęsicki z Mysłowic.

Już od pierwszych chwil spędzonych razem Urszula i Stanisław czuli się swobodnie w swoim towarzystwie. Ich rozmowa była pełna uśmiechów i komplementów. Para wybrała się na wspólną randkę, podczas której mogli lepiej się poznać i sprawdzić, czy między nimi pojawi się coś więcej.

Wcześniej o względy Uli walczył Zdzisław, mieszkaniec Gryfina. Mężczyzna próbował zaimponować kobiecie, która ostatecznie jednak wybrała Stanleya.

Ula nie ukrywam, że od razu wpadła mi w oko. Coś jest, nie wiem jak to nazwać w tym momencie, ale coś jest. Mam nadzieję, że to będzie rozwijać się w dobrym kierunku. Mam konkurenta, zauważyłem to, ale znam Ulę, ona jest mądrą kobietą i ostatecznie to ona będzie decydowała

– mówił Zdzisław.