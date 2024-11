Paulina Rzeźniczak zaskoczyła wpisem: "To były piękne trzy lata"

Paulina Rzeźniczak postanowiła wrócić wspomnieniami do przeszłości kiedy to poznała swojego męża. Para wybrała się do klubu piłkarskiego, w którym kiedyś się poznali. Teraz małżeństwo postanowiło odwiedzić to miejsce razem ze swoją córeczką Antoniną. Ukochana piłkarza nie ukrywa, że był to dla niej piękny czas.