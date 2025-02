Do wielkiego finału 4. edycji "Farmy" zostały dwa dni! W dzisiejszym odcinku poznaliśmy pierwszą finalistkę, a przedostatni pojedynek na "Farmie" sprawił, że emocje sięgnęły zenitu. Pojedynek nie należał do łatwych, a to Michał podzielił uczestników na dwie drużyny. Szybko się okazało, że nie był dla nich łaskawy i Bandi i Surfer byli w jednej grupie, a Kaja z Żanetą w drugiej. Dziewczyny naprawdę obawiały się o swój dalszy los w programie. Kto ostatecznie odpadł? Znamy pierwszą finalistkę "Farmy" 4!

Kto znalazł się w finale 4. edycji "Farmy"?

Ostatnie odcinki 4. edycji "Farmy" zapewniają widzom ogromne emocje! W tygodniu finałowym z programem pożegnała się Danka, potem "Farmę" opuścił Michał, który zdecydował się napisać list, w którym nie krył gorzkich słów i przyznał, że najbardziej będzie tęsknił za zwierzętami. Z jego strony padły też mocne słowa, podsumowujące męski sojusz na "Farmie" i wygląda na to, że naprawdę było mu trudno pogodzić się z tym, że nie pojawi się w finałowej trójce.

Tymczasem przed Bandim, Surferem, Żanetą i Kają ostatnia seria pojedynków, które wcale nie były łatwe, choć początkowo tak się wydawało. Pierwszy pojedynek, ku ogromnemu zaskoczeniu Surfera wygrała Żaneta z Kają. Potem uczestniczki zmierzyły się ze sobą, a stawką było miejsce w finale. Zwyciężyła osoba, która pierwsza zebrała 11 wianków.

Stawka pojedynku była ogromna, a uczestniczki bardzo zdeterminowane. Lepsza okazała się Żaneta i to ona jako pierwsza trafiła do finału 4. edycji "Farmy"!

Nie mogę w to uwierzyć naprawdę. Bardzo się cieszę. Jestem jedną z trzech najlepszych na 'Farmie'

Kiedy finał 4. edycji "Farmy"?

Fani reality show "Farma" z niecierpliwością czekają na wielki finał 4. edycji programu. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, odbędzie się on na żywo w piątek, 28 lutego 2025 roku. Podczas finałowego odcinka widzowie będą mogli aktywnie uczestniczyć w wyborze zwycięzcy, oddając głosy na swojego faworyta poprzez głosowanie SMS.

Nagroda dla zwycięzcy "Farmy"

Osoba, która zdobędzie największe poparcie widzów, otrzyma tytuł "Super Farmera" oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. To kluczowy moment dla uczestników, którzy przez ostatnie tygodnie rywalizowali na farmie, mierząc się z trudnymi zadaniami i wyzwaniami życia na wsi. Finałowy odcinek będzie można obejrzeć na antenie Polsatu oraz w serwisie Polsat Box Go. Transmisja na żywo sprawi, że emocje sięgną zenitu, a widzowie będą mogli bezpośrednio wpłynąć na wynik programu.

Czy Twój faworyt zostanie "Super Farmerem"? Wszystko rozstrzygnie się już 28 lutego 2025 roku!

