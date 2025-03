Po sukcesie "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", Telewizja Polska stworzyła "Żonę dla Polaka". Wśród uczestników znalazł się Mariusz, 49-letni doradca nieruchomości z Chicago, który zaprosił do swojego domu pięć kandydatek. Najbardziej zauroczyły go Basia i Asia, a choć jego relacja z tą drugą była burzliwa, to właśnie ją wybrał w finale. Ich związek nie przetrwał, ale Asia zyskała przyjaciółkę. Mimo rywalizacji, z Basią wybrały się na wakacje do Egiptu, gdzie nie zabrakło humoru i uszczypliwości w stronę Mariusza!

Asia i Basia z "Żony dla Polaka" na wakacjach w Egipcie

Po emocjach związanych z udziałem w "Żonie dla Polaka", Asia i Basia zdecydowały, że czas na odpoczynek. Obie postanowiły wybrać się razem na wakacje i padło na słoneczny Egipt. Na Instagramie chętnie dzielą się zdjęciami i relacjami z podróży, pokazując piękne plaże, egzotyczne widoki oraz swoje beztroskie chwile. Nie zabrakło też humorystycznych akcentów. W jednej z relacji Asia przyznała, że to ona namówiła Basię na wyjazd.

Ja zmanipulowałam Basię na ten wyjazd - przyznała żartobliwie Asia.

Basia przyznała, że dała się zmanipulować koleżance i jest z tego powodu bardzo zadowolona. Obie panie podkreśliły również to, że same zapłaciły za swoje bilety. A to dopiero początek!

Kandydatki Mariusza z "Żony dla Polaka" wbiły mu szpilę

Chociaż program "Żona dla Polaka" nie przyniósł Asi i Basi miłości, obie przyznają, że wciąż są otwarte na nowe znajomości. Podczas wakacyjnej relacji nie zabrakło aluzji do tego, jakich mężczyzn poszukują.

Czekamy na propozycje od romantycznych kawalerów starej daty. Szarmanckich. Niekoniecznie Polaków mieszkających w Ameryce. W Chicago, niekoniecznie. Tak, mogą być w Polsce. Mogą być Polacy mieszkający w Niemczech, albo we Włoszech, albo Polacy mieszkający w Polsce. - oznajmiły na nagraniu.

Trudno nie odnieść wrażenia, że była to subtelna szpila wymierzona w Mariusza.

Rozstanie Joanny i Mariusza z "Żona dla Polaka"

Asia i Mariusz z "Żony dla Polaka" po okresie intensywnych emocji, sporów i różnicy zdań, zdecydowali, że ich wspólna przygoda dobiegła końca. Podczas live'a Mariusz przyznał, że po tym jak kobieta odwiedziła go w Miami, zdecydowali się na rozstanie.

Z Asią rozstaliśmy się tak, jak żeśmy się rozstali. To była fajna przygoda i na tym chyba tak pozostanie, na tej całej przygodzie. - wyznał Mariusz podczas live'a u Darii z 'Żona dla Polaka'

