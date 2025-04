Małgorzata Ostrowska-Królikowska cieszy się każdą chwilą spędzoną z wnukami. Aktorka, znana z ogromnego przywiązania do rodziny, nie ukrywa swojego szczęścia i dumy z roli babci. Na Instagramie chętnie dzieli się ujęciami z tych wyjątkowych momentów. W ostatnim czasie pokazała, jak spędza czas z najmłodszymi członkami rodziny — zabierając ich do teatru oraz na wycieczki na łonie natury.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła wprowadzić swoje wnuki w świat sztuki i zabrała ich do teatru na spektakle dedykowane dzieciom, co uwieczniła na fotografiach opublikowanych w sieci. Artystka doskonale wie, jak ważne jest rozwijanie w dzieciach wrażliwości artystycznej od najmłodszych lat.

Nie tylko teatr gości na liście atrakcji, jakie przygotowuje swoim wnukom Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorka zabrała maluchy również na łono natury. Zorganizowała dla nich wycieczkę, podczas której mogli obcować z przyrodą i cieszyć się swobodą. Na zdjęciach widać, że wnuki aktorki chętnie bawią się na świeżym powietrzu, a sama gwiazda towarzyszy im z uśmiechem i ogromną troską. Dla babci to doskonały sposób na budowanie jeszcze silniejszej więzi z najmłodszymi członkami rodziny.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przez ponad trzy dekady tworzyła szczęśliwe małżeństwo z Pawłem Królikowskim, cenionym polskim aktorem. Para pobrała się w 1988 roku i byli małżeństwem aż do jego śmierci w 2020 roku.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski doczekali się pięciorga dzieci. Najstarszy syn, Antoni Królikowski, poszedł w ślady rodziców i został aktorem. Jan Królikowski wybrał ścieżkę muzyczną – jest kompozytorem i autorem tekstów piosenek. Julia Królikowska również stawiała kroki jako aktorka. Kolejne dzieci pary to Marcelina Królikowska oraz najmłodszy Ksawery Królikowski.

W 2019 roku Małgorzata Ostrowska-Królikowska po raz pierwszy została babcią. Na świat przyszedł Józef, syn Jana Królikowskiego i Joanny Jarmołowicz. Rodzina szybko się powiększyła – Vincent to syn Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy, a kolejną wnuczką została Jadwiga, córka Antoniego Królikowskiego i jego obecnej partnerki Izabeli. Córka aktorki Julia również urodziła dziecko, ale nigdy oficjalnie tego nie ogłosiła. Razem z partnerem starają się chronić swoją prywatność.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie ukrywa, że kontakty z wnukami są dla niej niezwykle ważne. W przypadku Vincenta, którego rodzicami są Joanna Opozda i Antek Królikowski musiała jednak walczyć o prawo do widywania się z nim w sądzie. Ostrowskiej-Królikowskiej udało się wywalczyć spotkanie raz w miesiącu z Vincentem bez obecności jego mamy, co nie spodobało się Opozdzie.

Spotkania mają odbywać się w ten sposób, że ja mam raz w miesiącu jechać pod wskazany przez nią adres i zostawiać tam mojego 3-letniego synka, bez żadnego spotkania zapoznawczego, bez niczego, po prostu mam pojechać, zostawić Vincenta jak worek kartofli i powiedzieć: ''synu, teraz będziesz z babcią, nie znasz tej pani, ale to jest twoja babcia i zostawiam cię tu na dwie godziny, także nie płacz, ja po ciebie wrócę''. I mam go zostawić kuratorowi, który ma doprowadzić moje dziecko do właśnie babci

- przekazała Opozda poprzez swoje konto w mediach społecznościowych.