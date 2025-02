Pierwsza edycja randkowego show "Żona dla Polaka" dobiega końca. 23 lutego o godzinie 20.20 wielki finał programu z dwoma odcinkami. W sieci pojawił się już zwiastun, a tymczasem Andżelika, kandydatka Sebastiana zdecydowała się zabrać głos i zorganizowała Q&A na Instagramie. Zdradziła za dużo?

Co z relacją Andżeliki i Sebastiana z „Żony dla Polaka”?

Program 'Żona dla Polaka" cieszy się dużą popularnością, choć daleko mu jeszcze do hitu Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony". W odcinkach przed finałem trzech uczestników dokonało już wyborów. Już wiadomo, że Sebastian został z Andżeliką, Mateusz ostatecznie wybrał Nicolę, a Łukasz Paulinę. Widzowie czekają już tylko na decyzję Mariusza, który najwyraźniej nie mógł zdecydować się między Joasią a Basią. W finałowym odcinku, który poprowadzi Kacper Kuszewski dowiemy się, że czy któraś z relacji uczestników przetrwała.

Spore emocje w programie budził Sebastian, 30-letni informatyk z Chicago. W poszukiwaniu partnerki zaprosił do Stanów Zjednoczonych trzy kandydatki: Sandrę, Agatę i Andżelikę. W trakcie programu doszło do napięć między uczestniczkami, szczególnie między Andżeliką a pozostałymi kobietami. Ostatecznie Sandra i Agata opuściły program, pozostawiając Sebastiana z Andżeliką. Teraz jedna z internautek zapytała wprost, czy dalej tworzą parę:

Jesteście parą z Sebastianem? - zapytała jedna z internautek.

Andżelika szybko odpowiedziała, ale zdradziła finału i przyznała, że wszystkiego dowiemy się już 23 lutego:

Zobaczycie za tydzień - odpowiedziała Andżelika

Sebastian z „Żony dla Polaka” był zauroczony Sandrą?

Przy okazji serii pytań do Andżeliki wyszło na jaw, że choć ostatecznie Agata i Sandra same zdecydowały, że chcą wrócić do domu, to Sebastian mógł zauroczyć się Sandrą. Andżelika została w USA z Sebastianem, a potem on przyleciał do niej do Polski, ale wygląda na to, że po emisji programu na jaw wyszły nowe fakty:

Niektórych rzeczy dowiedziałam się dopiero podczas oglądania programu. Być może Sebastian nie chciał mnie zranić, ale nie powiedział mi, że czuje coś do Sandry. wyznała otwarcie Andżelika z 'Żona dla Polaka'

Andżelika z "Żona dla Polaka" mieszka w USA?

Tuż przed wielkim finałem pierwszej edycji programu "Żona dla Polaka" wszyscy z pewnością zastanawiają się, czy relacje uczestników przetrwały. Czy Andżelika przeprowadziła się do Sebastiana? Uczestniczka hitu TVP zaskoczyła szczerym komentarzem informując, że nadal mieszka w Polsce. Czy to oznacza, że jej relacja z Sebastianem nie przetrwała?

Jestem w pięknej Polsce

Czekacie na finał programu "Żona dla Polaka"?

